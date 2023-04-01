https://sputniknews.com.tr/20230401/ankarada-bir-kisi-silahla-vurularak-olduruldu-1069028372.html
Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Ankara'da bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T02:33+0300
2023-04-01T02:33+0300
2023-04-01T02:34+0300
türkiye
ankara
tartışma
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Ankara'da meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
türkiye
ankara
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ankara, tartışma
Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
02:33 01.04.2023 (güncellendi: 02:34 01.04.2023) Abone ol
Ankara'da bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.
Ankara'da meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.