https://sputniknews.com.tr/20230401/ankarada-bir-kisi-silahla-vurularak-olduruldu-1069028372.html

Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Ankara'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Ankara'da bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

tartışma

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Ankara'da meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

türkiye

ankara

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ankara, tartışma