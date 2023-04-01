https://sputniknews.com.tr/20230401/almanya-basbakani-scholza-partisinden-ukraynada-barisin-saglanmasina-katkida-bulunma-cagrisi-1069040844.html
Almanya Başbakanı Scholz'a partisinden Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz'a partisinden Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaklaşık 200 üyesi Başbakan Olaf Scholz'a Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T17:20+0300
2023-04-01T17:20+0300
2023-04-01T17:21+0300
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Eski Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın oğlu, tarihçi ve sosyal demokrat Peter Brandt tarafından kaleme alınan ve Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 200 üyesinin desteklediği ‘Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma’ çağrısı yapan açık bir mektup gönderdi.Mektupta, “Çatışmaların tırmanması tehlikesi her geçen gün artıyor. Avrupa, nükleer bir savaşın gölgesi altında. Dünya yeni bir büyük savaşa doğru kaymamalı. Dünyanın barışa ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.Alman vatandaşlarının çoğunluğunun şiddet sarmalının sonsuz döngüsünü desteklemediğine ve militarizmin önceliği yerine diplomasi ve barış diline ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan mektupta, “Başbakanı, Fransa ile birlikte, Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın desteğiyle bir an önce ateşkesin sağlanmasına aracılık etmeye çağırıyoruz” denildi.Ancak bu durumda Avrupa'da ortak bir barış konsepti için barışçıl bir inisiyatifi ortaya koymanın mümkün olacağı belirtilerek, “Barış ancak uluslararası hukuk temelinde ve yalnızca Rusya ile sağlanabilir” vurgusu yapıldı.
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olaf scholz, almanya, ukrayna, ukrayna krizi
olaf scholz, almanya, ukrayna, ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz'a partisinden Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı
17:20 01.04.2023 (güncellendi: 17:21 01.04.2023) Abone ol
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaklaşık 200 üyesi Başbakan Olaf Scholz'a Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma çağrısı yaptı.
Eski Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın oğlu, tarihçi ve sosyal demokrat Peter Brandt tarafından kaleme alınan ve Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 200 üyesinin desteklediği ‘Ukrayna’da barışın sağlanmasına katkıda bulunma’ çağrısı yapan açık bir mektup gönderdi.
Mektupta, “Çatışmaların tırmanması tehlikesi her geçen gün artıyor. Avrupa, nükleer bir savaşın gölgesi altında. Dünya yeni bir büyük savaşa doğru kaymamalı. Dünyanın barışa ihtiyacı var” ifadelerine yer verildi.
Alman vatandaşlarının çoğunluğunun şiddet sarmalının sonsuz döngüsünü desteklemediğine ve militarizmin önceliği yerine diplomasi ve barış diline ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan mektupta, “Başbakanı, Fransa ile birlikte, Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın desteğiyle bir an önce ateşkesin sağlanmasına aracılık etmeye çağırıyoruz” denildi.
Ancak bu durumda Avrupa'da ortak bir barış konsepti için barışçıl bir inisiyatifi ortaya koymanın mümkün olacağı belirtilerek, “Barış ancak uluslararası hukuk temelinde ve yalnızca Rusya ile sağlanabilir” vurgusu yapıldı.