AK Partili Yavuz, oy pusulası sıralamasını değerlendirdi: 14 Mayıs'ta da birinci olduğunu göreceğiz

"İnşallah yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak. Çünkü Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımızla birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında olması önemli. Oraya doğru gidiyor. En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Biz de o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız."