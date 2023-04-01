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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/ak-partili-yavuz-oy-pusulasi-siralamasini-degerlendirdi-14-mayista-da-birinci-oldugunu-gorecegiz-1069038664.html
AK Partili Yavuz, oy pusulası sıralamasını değerlendirdi: 14 Mayıs'ta da birinci olduğunu göreceğiz
AK Partili Yavuz, oy pusulası sıralamasını değerlendirdi: 14 Mayıs'ta da birinci olduğunu göreceğiz
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında ilk... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T15:20+0300
2023-04-01T15:20+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
oy pusulası
ali ihsan yavuz
recep tayyip erdoğan
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Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu.Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şanslı bir kura olduğunu söylemesi üzerine Yavuz, kendisinin de bunu şanslı bir kura olarak gördüğünü belirtti.Yavuz, "Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, bugüne kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla" yola devam edeceklerini söyleyen Yavuz şunları kaydetti:YSK'de bugün yapılan kura çekiminde, oy pusulasında 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-adaylarinin-oy-pusulasindaki-sirasi-belli-oldu-1069036629.html
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ak parti, oy pusulası, ali ihsan yavuz, recep tayyip erdoğan
ak parti, oy pusulası, ali ihsan yavuz, recep tayyip erdoğan

AK Partili Yavuz, oy pusulası sıralamasını değerlendirdi: 14 Mayıs'ta da birinci olduğunu göreceğiz

15:20 01.04.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYAAli İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında ilk sırada yer almasının şanslı bir kura olduğunu belirtti ve "14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz." dedi.
Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu.
Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şanslı bir kura olduğunu söylemesi üzerine Yavuz, kendisinin de bunu şanslı bir kura olarak gördüğünü belirtti.
Yavuz, "Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, bugüne kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla" yola devam edeceklerini söyleyen Yavuz şunları kaydetti:
"İnşallah yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni serüvende Türkiye'de çok daha marka işler yapılacak, çok daha devasa işlere imza atılacak. Çünkü Türkiye'de sayın Cumhurbaşkanımızla birçok ilk yaşadık. Yapılamayacaklar, yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Bu anlamda birçok ilki, birçok güzelliği, birçok yeniliği yaşadık. Ben bundan sonraki süreçte o atılan adımlar, belki atılan temeller çok daha önemli semerelerin toplandığı bir sürece dönüşecek diye düşünüyorum. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin başında olması önemli. Oraya doğru gidiyor. En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Biz de o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız."
YSK'de bugün yapılan kura çekiminde, oy pusulasında 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sırası belli oldu
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