https://sputniknews.com.tr/20230401/afad-hatayin-samandag-ilcesinde-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1069039085.html
AFAD: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T15:52+0300
2023-04-01T15:52+0300
2023-04-01T15:59+0300
türkiye
deprem
hatay
afad
samandağ
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Saatler 15.34'ü gösterdiğinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapılırken derinlik 13.34 km. olarak duyuruldu.
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deprem, hatay, afad, samandağ
deprem, hatay, afad, samandağ
AFAD: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:52 01.04.2023 (güncellendi: 15:59 01.04.2023) Abone ol
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saatler 15.34'ü gösterdiğinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapılırken derinlik 13.34 km. olarak duyuruldu.