https://sputniknews.com.tr/20230401/abdli-kongre-uyesi-ukraynada-biden-putine-bir-kez-daha-yenildi-1069044859.html
ABD’li Kongre Üyesi: Ukrayna'da Biden, Putin'e bir kez daha yenildi
ABD’li Kongre Üyesi: Ukrayna'da Biden, Putin'e bir kez daha yenildi
ABD'li Kongre Üyesi Paul Gosar, Ukrayna'da Biden'ın Putin'e bir kez daha yenildiğini belirtti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T21:37+0300
2023-04-01T21:37+0300
2023-04-01T21:45+0300
ukrayna krizi
joe biden
vladimir putin
kongre
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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Paul Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna'daki savaşta bir kez daha yenildiğini ifade ettGosar, “Biden ve arkasındaki entrika, Ukrayna ihtilafındaki PR savaşını da kaybediyor. Amerikalılar, kendi sınırlarını korumak ve toplulukları finanse etmek dışında her yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı” ifadelerini kullandı.Gosar ayrıca, Washington’un diğer devletlere sübvansiyonları durdurması gerektiğini kaydetti.Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırarak, ABD'nin Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını aktarmıştı.
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joe biden, vladimir putin, kongre
joe biden, vladimir putin, kongre
ABD’li Kongre Üyesi: Ukrayna'da Biden, Putin'e bir kez daha yenildi
21:37 01.04.2023 (güncellendi: 21:45 01.04.2023) Abone ol
ABD'li Kongre Üyesi Paul Gosar, Ukrayna'da Biden'ın Putin'e bir kez daha yenildiğini belirtti.
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Paul Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna'daki savaşta bir kez daha yenildiğini ifade ett
Gosar, “Biden ve arkasındaki entrika, Ukrayna ihtilafındaki PR savaşını da kaybediyor. Amerikalılar, kendi sınırlarını korumak ve toplulukları finanse etmek dışında her yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı” ifadelerini kullandı.
Gosar ayrıca, Washington’un diğer devletlere sübvansiyonları durdurması gerektiğini kaydetti.
Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırarak, ABD'nin Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını aktarmıştı.