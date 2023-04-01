https://sputniknews.com.tr/20230401/abdli-kongre-uyesi-ukraynada-biden-putine-bir-kez-daha-yenildi-1069044859.html

ABD’li Kongre Üyesi: Ukrayna'da Biden, Putin'e bir kez daha yenildi

ABD’li Kongre Üyesi: Ukrayna'da Biden, Putin'e bir kez daha yenildi

ABD'li Kongre Üyesi Paul Gosar, Ukrayna'da Biden'ın Putin'e bir kez daha yenildiğini belirtti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T21:37+0300

2023-04-01T21:37+0300

2023-04-01T21:45+0300

ukrayna krizi

joe biden

vladimir putin

kongre

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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Paul Gosar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna'daki savaşta bir kez daha yenildiğini ifade ettGosar, “Biden ve arkasındaki entrika, Ukrayna ihtilafındaki PR savaşını da kaybediyor. Amerikalılar, kendi sınırlarını korumak ve toplulukları finanse etmek dışında her yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı” ifadelerini kullandı.Gosar ayrıca, Washington’un diğer devletlere sübvansiyonları durdurması gerektiğini kaydetti.Daha önce Reuters, kaynaklarına dayandırarak, ABD'nin Ukrayna'ya 2.6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını aktarmıştı.

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joe biden, vladimir putin, kongre