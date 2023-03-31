https://sputniknews.com.tr/20230331/yuksek-secim-kurulundan-secmen-kaydi-sorgulanmasina-iliskin-aciklama-1069019822.html
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T20:27+0300
2023-03-31T20:27+0300
2023-03-31T20:27+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
türkiye
seçmen
seçmen sorgulama
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YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
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ysk, türkiye, seçmen, seçmen sorgulama
ysk, türkiye, seçmen, seçmen sorgulama
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.
YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."