https://sputniknews.com.tr/20230331/yskdan-cumhurbaskani-adaylarina-bagis-karari-1068979839.html
YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı da açtırabilecek. Adaylara 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:22+0300
2023-03-31T00:22+0300
2023-03-31T00:43+0300
cumhurbaşkanı
2023 türkiye seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
döviz
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplamak için döviz hesabı açtırabileceğini duyurdu.YSK, CHP'nin bu konudaki başvurusunu karara bağladı.Karara göre, Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.
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cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, döviz, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, döviz, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı
00:22 31.03.2023 (güncellendi: 00:43 31.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı da açtırabilecek. Adaylara 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplamak için döviz hesabı açtırabileceğini duyurdu.
YSK, CHP'nin bu konudaki başvurusunu karara bağladı.
Karara göre, Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.