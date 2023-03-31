https://sputniknews.com.tr/20230331/yskdan-cumhurbaskani-adaylarina-bagis-karari-1068979839.html

YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı

YSK'dan Cumhurbaşkanı adaylarına bağış kararı

Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı da açtırabilecek. Adaylara 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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cumhurbaşkanı

2023 türkiye seçimleri

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

döviz

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplamak için döviz hesabı açtırabileceğini duyurdu.YSK, CHP'nin bu konudaki başvurusunu karara bağladı.Karara göre, Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 liranın karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.

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cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, döviz, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)