https://sputniknews.com.tr/20230331/ukrayna-guvenlik-konseyi-rahipler-magara-manastirindan-cikmali-guc-kullanmayacagiz-1069017973.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi: Rahipler Mağara Manastırı’ndan çıkmalı, güç kullanmayacağız
Ukrayna Güvenlik Konseyi: Rahipler Mağara Manastırı’ndan çıkmalı, güç kullanmayacağız
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Kiev Mağara Manastırı’ndan çıkarılması... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T19:15+0300
2023-03-31T19:15+0300
2023-03-31T19:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
rahip
ortodoks kilisesi
manastır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068873287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1ffb0756db653f62b4af4a5fec848cb.jpg
Ukrayna televizyonuna konuşan Danilov, “Güç kullanmayacağımızı defalarca söyledim. Sakallarından tutup onları sürüklemeyeceğiz. Bu bizim taktiğimiz değil. Ülkenin kararı sakin biçimde yerine getirilecek, devlet koruması altındaki alan tamamen ülkenin eline geçecek. Her şey kanuna göre yapılacak, manastır orada bulunan kişilerden temizlenecek” ifadesini kullandı.Kiev Mağara Manastırı etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne kira anlaşmanın feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart’a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Kiev Mağara Manastırı lideri Metropolit Pavel, manastır konusunda taviz vermeyeceklerini dile getirmişti. Pavel, mahkeme kararı olmadan kira anlaşmanın tek taraflı feshedilemeyeceğini kaydetmişti. Manastır lideri, mahkemeye dilekçe verdiklerini belirtmişti.
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068873287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_902d61f1648ab488319d96ff925f430c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, kiev, rahip, ortodoks kilisesi, manastır
ukrayna, kiev, rahip, ortodoks kilisesi, manastır
Ukrayna Güvenlik Konseyi: Rahipler Mağara Manastırı’ndan çıkmalı, güç kullanmayacağız
Abone ol
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Kiev Mağara Manastırı’ndan çıkarılması gerektiğinde ısrarcı olduklarını söyledi, ama bu devlet koruması altında olan alanı boşaltırken güç kullanmayacakları sözünü verdi.
Ukrayna televizyonuna konuşan Danilov, “Güç kullanmayacağımızı defalarca söyledim. Sakallarından tutup onları sürüklemeyeceğiz. Bu bizim taktiğimiz değil. Ülkenin kararı sakin biçimde yerine getirilecek, devlet koruması altındaki alan tamamen ülkenin eline geçecek. Her şey kanuna göre yapılacak, manastır orada bulunan kişilerden temizlenecek” ifadesini kullandı.
Kiev Mağara Manastırı etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne kira anlaşmanın feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart’a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.
Kiev Mağara Manastırı lideri Metropolit Pavel, manastır konusunda taviz vermeyeceklerini dile getirmişti. Pavel, mahkeme kararı olmadan kira anlaşmanın tek taraflı feshedilemeyeceğini kaydetmişti. Manastır lideri, mahkemeye dilekçe verdiklerini belirtmişti.