https://sputniknews.com.tr/20230331/ukrayna-guvenlik-konseyi-rahipler-magara-manastirindan-cikmali-guc-kullanmayacagiz-1069017973.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi: Rahipler Mağara Manastırı’ndan çıkmalı, güç kullanmayacağız

Ukrayna Güvenlik Konseyi: Rahipler Mağara Manastırı’ndan çıkmalı, güç kullanmayacağız

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Kiev Mağara Manastırı’ndan çıkarılması... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T19:15+0300

2023-03-31T19:15+0300

2023-03-31T19:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kiev

rahip

ortodoks kilisesi

manastır

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Ukrayna televizyonuna konuşan Danilov, “Güç kullanmayacağımızı defalarca söyledim. Sakallarından tutup onları sürüklemeyeceğiz. Bu bizim taktiğimiz değil. Ülkenin kararı sakin biçimde yerine getirilecek, devlet koruması altındaki alan tamamen ülkenin eline geçecek. Her şey kanuna göre yapılacak, manastır orada bulunan kişilerden temizlenecek” ifadesini kullandı.Kiev Mağara Manastırı etrafındaki gerilim, Ukrayna Kültür Bakanlığı’nın Moskova Patrikliği’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne kira anlaşmanın feshedildiğine dair bildirim göndermesiyle tırmanmıştı. Rahiplere, 29 Mart’a kadar manastırdan ayrılmaları talep edilmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Moskova Patrikliği’nden bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçen rahiplerin manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Kiev Mağara Manastırı lideri Metropolit Pavel, manastır konusunda taviz vermeyeceklerini dile getirmişti. Pavel, mahkeme kararı olmadan kira anlaşmanın tek taraflı feshedilemeyeceğini kaydetmişti. Manastır lideri, mahkemeye dilekçe verdiklerini belirtmişti.

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ukrayna, kiev, rahip, ortodoks kilisesi, manastır