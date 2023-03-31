https://sputniknews.com.tr/20230331/tuik-dis-ticaret-acigi-26-milyar-dolari-asti-1068989455.html
TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı
TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12.07 milyar dolar oldu... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:43+0300
2023-03-31T10:43+0300
2023-03-31T10:46+0300
ekonomi
dış ticaret açığı
dış ticaret
ithalat
ihracat
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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TÜİK Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 18.7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10.1 artarak 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/ocak-ayinin-ithalat-ve-ihracat-rakamlari-belli-oldu-dis-ticaret-acigi-14-milyar-dolara-yukseldi-1067539564.html
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dış ticaret açığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
dış ticaret açığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı
10:43 31.03.2023 (güncellendi: 10:46 31.03.2023) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12.07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.
TÜİK Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.
Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu.
İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 18.7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10.1 artarak 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.