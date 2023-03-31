TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
88 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230331/tuik-dis-ticaret-acigi-26-milyar-dolari-asti-1068989455.html
TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı
TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12.07 milyar dolar oldu... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:43+0300
2023-03-31T10:46+0300
ekonomi
dış ticaret açığı
dış ticaret
ithalat
ihracat
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103812/30/1038123027_0:59:2041:1207_1920x0_80_0_0_143181b7647464607963bf48b839fbdd.jpg
TÜİK Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 18.7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10.1 artarak 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/ocak-ayinin-ithalat-ve-ihracat-rakamlari-belli-oldu-dis-ticaret-acigi-14-milyar-dolara-yukseldi-1067539564.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103812/30/1038123027_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_60ea717c9fa13a4471f1c031ee77f2d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dış ticaret açığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
dış ticaret açığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

TÜİK: Dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı

10:43 31.03.2023 (güncellendi: 10:46 31.03.2023)
© AFP 2023 / ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 /
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12.07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.
TÜİK Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.
Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51.4 artışla 12.08 milyar dolar oldu.
İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 18.7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10.1 artarak 30.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12.2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14.24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
EKONOMİ
Ocak ayının ithalat ve ihracat rakamları belli oldu: Dış ticaret açığı 14 milyar dolara yükseldi
27 Şubat, 10:37

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала