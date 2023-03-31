‘Trump’ın yargılanmasının geri tepme olasılığı var, Trump tutuklansaydı daha popüler olabilirdi’

“Bir ilişki ardından bir film yıldızına yapılan sus payı ödemesi. Daha önce de evlilik dışı ilişkiler tarzı gündeme gelen isimler olmuştu. Siyasette de Kongre üyeleri arasında da benzer şeyler yaşanıyor. Böyle bir olayın, bir başkanın tarihi şekilde ilk kez ceza davasına konu edilmesine gitmesi nasıl oluştu? ‘Alt tarafı böyle bir şey olmuş, nasıl buralara geldik?’ doğru bir soru. Trump bu ilişkiyi 2016’da yaşadı. 2016 seçim kampanyası döneminde Stormy Daniels’e bir ödeme yapıldı. Avukat yaptığı ödemeyi Trump’a bir müşteri gibi hizmet vermiş olduğu şeklinde fatura etti. Birincisi, bu bir hukuki hizmet ücreti olarak kayıtlara geçemez, içeriği itibarıyla bu kategoriye düşmediği aktarılıyor. İkincisi, 2016 kampanyası sürecinde olduğu için ve modelin o dönemde susması için gerçekleştiğinden kampanyaya zarar vermesin diye yapıldı. Bunun için de bu bir kampanya harcamasıdır diye bakılıyor. Ama bu paranın kaynağının kampanyadan çıkması da bir diğer ihlal. Vergi ve seçim yasasına göre kampanya parasının nasıl harcanabileceği ve raporlanabileceği, yani bunun için harcandıysa ona göre yazılması gerekiyordu. Böyle bir model vardı, biz kampanya parasını onu susturmak için kullanıyoruz şeklinde... Bunlar bildirilmediği için mali suçlar bundan kaynaklanıyor. Esasında o modele yapılan ödemede bir suç unsuru yok. Ardından yapılan raporlamalardaki çarpıklıklardan dolayı bu sefer de bir başka mali şeyi örtmek için seçimle ilgili ihlali, seçim yasasına göre mali kurallara uymamayı başka yalanlarla örtme suçları bu sefer oluşuyor.”