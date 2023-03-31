https://sputniknews.com.tr/20230331/tff-tahkim-kurulundan-ali-koc-ve-jorge-jesus-karari-1069017683.html

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Jorge Jesus kararı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç ve Jorge Jesus kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Jorge Jesus'a verilen para cezasının kaldırılması için... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T18:44+0300

2023-03-31T18:44+0300

2023-03-31T18:44+0300

spor

ali koç

jorge jesus

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı.Sevilla maçı sonrası Süper Lig için söylediği sözler nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 104 bin lira, başkan Ali Koç'a verilen 200 bin liralık para cezası verildi. Sarı lacivertli kulübün cezaların kaldırılması için yaptığı başvuru reddedildi.Jorge Jesus ne demişti?UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen toplam skorun 2-1 İspanya ekibi lehine olması nedeniyle elenmişti. Jorge Jesus maç sonu ise Süper Lig'e ateş püskürdü ve maçların sahada kazanılmadığını söyledi."Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."

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ali koç, jorge jesus, türkiye futbol federasyonu (tff)