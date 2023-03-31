https://sputniknews.com.tr/20230331/tdp-genel-baskani-sarigulden-iyi-partiye-gecmis-olsun-ziyareti-1069025646.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İYİ Partiye 'geçmiş olsun' ziyareti

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İYİ Partiye 'geçmiş olsun' ziyareti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T23:29+0300

2023-03-31T23:29+0300

2023-03-31T23:31+0300

türkiye

türkiye değişim partisi (tdp)

mustafa sarıgül

iyi parti

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.Sarıgül, Zeytinburnu'ndaki parti binasında gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerin demokrasi bayramı olacağını söyledi.'Seçimlerde yurttaşların görüş ve düşüncelerini aktaracaklarını, en sonunda da sandığa herkesin saygı duyması gerektiğini' belirten Sarıgül, "Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Partiye atılan kurşun, AK Parti'ye atılmıştır, Milliyetçi Hareket Partisine atılmıştır, Türkiye Değişim Partisine atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları yapanlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, iyi parti