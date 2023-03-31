TDP Genel Başkanı Sarıgül'den İYİ Partiye 'geçmiş olsun' ziyareti
23:29 31.03.2023 (güncellendi: 23:31 31.03.2023)
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS-Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS-
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Sarıgül, Zeytinburnu'ndaki parti binasında gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerin demokrasi bayramı olacağını söyledi.
'Seçimlerde yurttaşların görüş ve düşüncelerini aktaracaklarını, en sonunda da sandığa herkesin saygı duyması gerektiğini' belirten Sarıgül, "Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Partiye atılan kurşun, AK Parti'ye atılmıştır, Milliyetçi Hareket Partisine atılmıştır, Türkiye Değişim Partisine atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları yapanlar mutlaka ortaya çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu dönemde provokasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Seçime kadar olan sürecin barışçıl bir ortamda devam etmesini diliyorum. Faillerinin en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) March 31, 2023