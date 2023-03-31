https://sputniknews.com.tr/20230331/stoltenberg-onumuzdeki-gunlerde-finlandiya-bayragi-nato-genel-merkezine-cekilecek-1068993204.html

Stoltenberg: Önümüzdeki günlerde Finlandiya bayrağı NATO genel merkezine çekilecek

Stoltenberg: Önümüzdeki günlerde Finlandiya bayrağı NATO genel merkezine çekilecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki günlerde Finlandiya bayrağının ittifakın Brüksel'deki genel merkezine çekileceğini duyurdu. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:38+0300

2023-03-31T11:38+0300

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dünya

jens stoltenberg

finlandiya

türkiye

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya'nın önümüzdeki birkaç günde ittifaka üyelik sürecinin tamamlanacağını belirtti.Twitter hesabından açıklama yapan Stoltenberg, "(Finlandiya) Cumhurbaşkanı'nı (Sauli Niinistö) Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin tarihi onayın tamamlanması dolayısıyla tebrik ettim. Önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın bayrağını NATO genel merkezinde göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Stoltenberg, "Birlikte daha güçlü ve daha güvenliyiz" mesajını verdi.Ayıca Stoltenberg, "Finlandiya ittifakımıza çok şey katacaktır. Tüm müttefikler geçen yıl Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet ederek tarihi bir karar vermişti. O zamandan beri NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecini gördük. Tüm müttefikler İsveç'in onay sürecinin de hızla tamamlanmasının herkesin çıkarına olacağı üzerinde mutabık. İsveç'i de en kısa sürede NATO ailesinin tam üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Dün TBMM, Helsinki'nin NATO üyeliğine ilişkin protokolü onaylamıştı.Türkiye, Finlandiya'nın ittifaka katılımı için onayına ihtiyaç duyulan son NATO ülkesiydi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/finlandiyanin-nato-uyeligine-onay-1068979339.html

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