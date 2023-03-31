https://sputniknews.com.tr/20230331/sokak-roportajinda-muhalefet-partilerini-tehdit-eden-kisi-serbest-birakildi-1069004950.html
Sokak röportajında muhalefet partilerini tehdit eden kişi serbest bırakıldı
Sokak röportajında muhalefet partilerini tehdit eden kişi serbest bırakıldı
Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:51+0300
2023-03-31T14:51+0300
2023-03-31T14:57+0300
batman
röportaj
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gözaltı
tehdit
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/yaptigi-roportaj-sonrasi-isinden-olan-gazeteci-bana-konteyner-vermezler-videomu-silin-diyorlar-1068052674.html
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batman, röportaj, gözaltı, tehdit
batman, röportaj, gözaltı, tehdit
Sokak röportajında muhalefet partilerini tehdit eden kişi serbest bırakıldı
14:51 31.03.2023 (güncellendi: 14:57 31.03.2023) Abone ol
Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İ.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.