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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/siteye-once-agir-sonra-az-hasarli-raporu-verdiler-1068997635.html
Siteye önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler: 'Komşular pencerelerini, kapılarını söküp gitti'
Siteye önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler: 'Komşular pencerelerini, kapılarını söküp gitti'
Kahramanmaraş’ta önce 'ağır hasarlı' raporu verilen 2 bloklu site, daha sonra ki kontrolde ‘az hasarlı' çıkınca vatandaşlar tekrar detaylı incelenmesini... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:47+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hasar
rapor
site
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Kahramanmaraş’ta merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası binlerce bina hasar gördü. Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Mahallesi'nde yer alan Karanfil Sitesi de deprem sonrası hasar gören binalar arasında yer aldı. Depremin hemen ardından hasar tespit komisyonu tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda ‘ağır hasarlı’ raporu verilen sitenin sakinleri evlerinde bulunan eşyaları tahliye etti. Daha sonra binada oturan bazı vatandaşların tekrar incelenmesi için yapılan itiraz sonucunda binaya gelen yetkililer, 2 bloklu site için verilen ağır hasar raporunu az hasarlı rapora çevirdi. Bu durum bina sakinlerini zor durumda bıraktı.'Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi'Adil Özdoğan, yaşanan durumun bina sakinlerini mağdur ettiğini ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230328/antakyada-agir-hasar-goren-11-katli-binaya-iliskin-muteahhit-42-daire-icin-af-aldi-iddiasi-1068837015.html
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hasar, rapor, site, cam
hasar, rapor, site, cam

Siteye önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler: 'Komşular pencerelerini, kapılarını söküp gitti'

12:47 31.03.2023 (güncellendi: 13:04 31.03.2023)
© İHAKahramanmaraş'ta önce 'ağır hasarlı' raporu verilen 2 bloklu site, daha sonra ki kontrolde 'az hasarlı' çıkınca vatandaşlar tekrar detaylı incelenmesini istedi.
Kahramanmaraş'ta önce 'ağır hasarlı' raporu verilen 2 bloklu site, daha sonra ki kontrolde 'az hasarlı' çıkınca vatandaşlar tekrar detaylı incelenmesini istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş’ta önce 'ağır hasarlı' raporu verilen 2 bloklu site, daha sonra ki kontrolde ‘az hasarlı' çıkınca vatandaşlar tekrar detaylı incelenmesini istedi.
Kahramanmaraş’ta merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası binlerce bina hasar gördü. Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Mahallesi'nde yer alan Karanfil Sitesi de deprem sonrası hasar gören binalar arasında yer aldı. Depremin hemen ardından hasar tespit komisyonu tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda ‘ağır hasarlı’ raporu verilen sitenin sakinleri evlerinde bulunan eşyaları tahliye etti. Daha sonra binada oturan bazı vatandaşların tekrar incelenmesi için yapılan itiraz sonucunda binaya gelen yetkililer, 2 bloklu site için verilen ağır hasar raporunu az hasarlı rapora çevirdi. Bu durum bina sakinlerini zor durumda bıraktı.

'Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi'

Adil Özdoğan, yaşanan durumun bina sakinlerini mağdur ettiğini ifade etti:

“Burada bizim yaşadığımız olay depremin 2 katı olmuş oldu. Önce geldiler ağır hasarlı dediler, sonra bundan bir hafta önce de belediyede çalışan arkadaşların itirazı üzerine burayı hafif hasara çevirdiler. Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi. Biz bina sakini olarak burada mağduruz. Komşular pencerelerini, kapılarını söktü gitti, peki bunun altından nasıl kalkacağız. Bunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Uzman gelip burayı detaylı bir şekilde incelesin. Kafamız rahat olduğu zaman binamıza gelir otururuz ancak. Yetkililerden biz çözüm bekliyoruz. Bina sakinleri olarak çok mağdur durumdayız."

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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