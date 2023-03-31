Siteye önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler: 'Komşular pencerelerini, kapılarını söküp gitti'

“Burada bizim yaşadığımız olay depremin 2 katı olmuş oldu. Önce geldiler ağır hasarlı dediler, sonra bundan bir hafta önce de belediyede çalışan arkadaşların itirazı üzerine burayı hafif hasara çevirdiler. Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi. Biz bina sakini olarak burada mağduruz. Komşular pencerelerini, kapılarını söktü gitti, peki bunun altından nasıl kalkacağız. Bunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Uzman gelip burayı detaylı bir şekilde incelesin. Kafamız rahat olduğu zaman binamıza gelir otururuz ancak. Yetkililerden biz çözüm bekliyoruz. Bina sakinleri olarak çok mağdur durumdayız."