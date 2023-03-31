https://sputniknews.com.tr/20230331/silide-64-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068984665.html
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T07:26+0300
2023-03-31T07:26+0300
2023-03-31T07:26+0300
dünya
şili
deprem
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Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.
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şili, deprem
Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.