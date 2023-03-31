https://sputniknews.com.tr/20230331/silide-64-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068984665.html

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T07:26+0300

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dünya

şili

deprem

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Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.

şili

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şili, deprem