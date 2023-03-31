https://sputniknews.com.tr/20230331/scholz-ukraynadaki-savas-4-yil-daha-surebilir-1069022675.html
Scholz: Ukrayna'daki savaş 4 yıl daha sürebilir
Scholz: Ukrayna'daki savaş 4 yıl daha sürebilir
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 4 yıl daha sürebileceğini belirtti. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T22:23+0300
2023-03-31T22:23+0300
2023-03-31T22:23+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
ukrayna
almanya
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un düzenlediği konferansta, Ukrayna'daki ihtilafın 4 yıl daha sürebileceğini ve bunun Almanya için tehdit oluşturabileceğini söyledi.Scholz, "'Kiev’i gerektiği sürece desteklemeye devam etme imkanına sahip olmak için her şeyi yapacağız. Çünkü bu savaş iki, üç, dört yıl sürebilir ve bu hepimiz için tehdit oluşturur” dedi.Konferansa video bağlantısıyla katılan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Scholz’a katılmadığını belirterek, "Bu yıl barışı sağlamayı umuyoruz. Bunun için müttefiklerimizin büyük desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın ağır kayıplar nedeniyle bu savaşı ‘uzun süre’ sürdürmek niyetinde olmadığına vurgu yapan Melnik, müttefiklerinden ABD ve Almanya'dan tank ve savaş uçağı tedarik etmelerini talep etti.
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olaf scholz, ukrayna, almanya
olaf scholz, ukrayna, almanya
Scholz: Ukrayna'daki savaş 4 yıl daha sürebilir
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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmaların 4 yıl daha sürebileceğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un düzenlediği konferansta, Ukrayna'daki ihtilafın 4 yıl daha sürebileceğini ve bunun Almanya için tehdit oluşturabileceğini söyledi.
Scholz, "'Kiev’i gerektiği sürece desteklemeye devam etme imkanına sahip olmak için her şeyi yapacağız. Çünkü bu savaş iki, üç, dört yıl sürebilir ve bu hepimiz için tehdit oluşturur” dedi.
Konferansa video bağlantısıyla katılan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Scholz’a katılmadığını belirterek, "Bu yıl barışı sağlamayı umuyoruz. Bunun için müttefiklerimizin büyük desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın ağır kayıplar nedeniyle bu savaşı ‘uzun süre’ sürdürmek niyetinde olmadığına vurgu yapan Melnik, müttefiklerinden ABD ve Almanya'dan tank ve savaş uçağı tedarik etmelerini talep etti.