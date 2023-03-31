https://sputniknews.com.tr/20230331/rusya-genelkurmay-baskanligi-ikinci-seferberlik-dalgasi-olmayacak-1069020381.html

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: İkinci seferberlik dalgası olmayacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: İkinci seferberlik dalgası olmayacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ülkede ikinci seferberlik dalgasının planlanmadığını, şu andaki asker sayısının özel harekat için yeterli olduğunu belirtti. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T20:39+0300

2023-03-31T20:39+0300

2023-03-31T20:39+0300

ukrayna krizi

rusya

seferberlik

asker

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Organizasyon Baş İdaresi Sözcüsü Tuğamiral Vladimir Tsimlyanskiy, “Genelkurmay Başkanlığı'nın planlarında ikinci bir seferberlik dalgası olmadığını hepinize temin etmek istiyorum. Artık askerlik hizmetine çağrılmış olanlar ve gönüllü olarak operasyona katılmak istediğini ifade eden vatandaşlar, verilen görevleri yerine getirmek için yeterli” açıklamasında bulundu.Tsimlyanskiy, “Gönüllü olarak sözleşmeli askerlik yapmaya karar veren vatandaşların sayısı önemli ölçüde arttı. Zamanında kayıt olmaları için Savunma Bakanlığı, sözleşmeli alım noktalarını artırdı ve adaylarla çalışacak eğitmen sayısını artırdı. Sözleşmeli işe alım çalışmaları, Rusya bölgelerinin idareleriyle yakın işbirliği içinde devam ediyor.” ifadesini kullandı.

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