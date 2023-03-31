https://sputniknews.com.tr/20230331/rusya-devlet-kutuphanesi-ozel-askeri-harekatla-ilgili-internetteki-verileri-stoklayacak-1069123947.html

Rusya Devlet Kütüphanesi, özel askeri harekatla ilgili internetteki verileri stoklayacak

Rusya Devlet Kütüphanesi, özel askeri harekatla ilgili internetteki verileri stoklayacak

Rusya Devlet Kütüphanesi, Ukrayna’daki özel askeri harekatla ilgili internette yayınlanan en önemli bilgilerin arşivlerini toplamayı amaçlayan pilot projeyi... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T23:17+0300

2023-03-31T23:17+0300

2023-04-03T21:18+0300

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Rusya Devlet Kütüphanesi Başkanı Vadim Duda, günümüz jeopolitik olaylarla ilgili net ve gerçek bilgileri gelecekteki bilim insanları için korumaları gerektiğini, bu nedenle pilot projenin tarihi ve sosyal öneme sahip olduğunu söyledi.Örnek olarak 2. Dünya Savaşı’nı araştıran bilim insanlarını gösteren Duda, uzmanların kütüphaneye gelerek döneme ait çok sayıda yerli ve yabancı gazeteleri inceleyebildiğini kaydetti.“Ancak günümüzde enformasyonun yüzde 99’u internet üzerinden yayılıyor ve kağıda geçirilmiyor” diyen Kütüphane Başkanı’nın sözlerine göre, bu durumda, internet sitelerindeki ve sosyal medyadaki bilgilerin zamanla değiştirilemeyeceğine kimsenin garanti veremeyeceğine dikkat çekti.Kütüphane uzmanları mevcut aşamada bilgi kaynaklarını seçme metodunu ve yayınlanan materyaller için filtre sistemini geliştiriyor. İnternetteki haber portalları ve geniş hedef kitleye sahip Telegram kanallarındaki yazılar kaydedilerek stoklanacak.Stoklanacak bilgilerin bir kısmı yapay sinir ağları kullanılarak, bir kısmı da insanlar tarafından seçilecek.Projenin sunumunun 2024 yaz döneminde yapılması planlanıyor.Devletten destek alacakları konusunda şüphelerinin olmadığını vurgulayan Duda, “Mesele siyaset değil. Mesele tarihin çarpıtılmasına izin vermemek için sakin, soğukkanlı ve tarafsız bir yaklaşım. Bunu biz yapmazsak başkaları tarihi istediği gibi yazar ve bunu elektronik ortamda yapar” dedi.

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