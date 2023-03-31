https://sputniknews.com.tr/20230331/rusya-bmgknin-onayi-olmaksizin-gemi-ve-ucaklara-mudahale-edilmesine-iliskin-tutumunu-revize-etti-1069025856.html

Rusya, BMGK'nin onayı olmaksızın gemi ve uçaklara müdahale edilmesine ilişkin tutumunu revize etti

Rusya, BMGK'nin onayı olmaksızın gemi ve uçaklara müdahale edilmesine ilişkin tutumunu revize etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın artık kendisini siyasi olarak 2003 yılında ABD Başkanı George W. Bush'un önerisiyle oluşturulan... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T23:43+0300

2023-03-31T23:43+0300

2023-03-31T23:43+0300

dünya

rusya

bm

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kommersant gazetesine konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin doğrudan kararı olmadan, uluslararası hukuku ihlal ederek PSI kapsamında gemi ve uçaklara müdahaleye yönelik her türlü eylemi yasa dışı olarak kabul edeceğiz” denildi.Açıklamada, “Rus makamları PSI'ye katılımın sonlandırılması kararını, girişimin bir parçası olan Batılı ülkelerin kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi adına eşit ve yapıcı işbirliğine hazır olmamasıyla bağlantılı olarak aldı. PSI’nin çalışmalarına katılımımızı engellemeye yönelik ‘gizli’ kararları bardağı taşıran son damla oldu. Batılı ülkeler, girişimin uygulanmasını kendi fırsatçı dış politika çıkarlarına uydurmaya ve ‘sakıncalı’ devletlerle hesaplaşma platformuna dönüştürmeye çalışıyor. Rusya defalarca bunun kabul edilemezliğini dile getirerek, müdahale faaliyetlerine ilişkin PSI’deki mevcut yasal boşlukların giderilmesi çağrısında bulundu. Eski ortaklarımız, kendilerini açık yükümlülükler ve normlara bağlamak istemedi. Bu ‘kurallarını’ başkalarına dayatırken, kendilerinin istedikleri her şeyi yaptıkları ‘kurallara dayalı dünya düzeninin çirkin yüzüdür” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amaç ve hedeflerine olan bağlılığının değişmediğini vurgu yapılan açıklamada, “PSI, Batının uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına bakılmaksızın denizde ve havada ‘hoşlanmadıkları’ gemi ve uçaklara müdahale etmek için ihtiyacı olan ‘müsamaha’ girişimidir. PSI katılımcısı olmayan BRICS ve ŞİÖ’den ortaklarımız da dahil olmak üzere diğer bazı devletler gibi biz de bu yaklaşıma katılmıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Kommersant’a göre, PSI ile ilgili olarak Rusya’nın pozisyonunun gözden geçirilmesinin geniş kapsamlı pratik sonuçları olabilir. Çünkü bu mekanizma, ABD tarafından büyük ölçüde, kitle imha silahları veya bileşenlerini taşıdıklarından şüphelenilen gemi ve uçakların uluslararası sularda ve hava sahalarında müdahale prosedürlerini kolaylaştırmak için devreye alındı. 2004 yılında Rusya, ABD ve diğer 13 ülke ile birlikte PSI kurucu ülkeleri arasında yer aldı. Ardından, 105 ülke PSI çabalarına desteklerini açıkladı. Son 20 yılda PSI üyeleri, hassas malzeme kaçakçılığını (özellikle Libya, Suriye ve Kuzey Kore'ye giden) engellemek için birkaç başarılı ortak operasyon gerçekleştirdi. Aynı zamanda, PSI üyesi olmayan ülkeler, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirttikleri bu girişime yönelik defalarca eleştirilerde bulundu.

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rusya, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)