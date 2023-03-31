https://sputniknews.com.tr/20230331/qanon-ssamani-jacob-chansley-cezaevinden-14-ay-erken-tahliye-edildi-1068988681.html

'QAnon Şamanı' cezaevinden 14 ay erken tahliye edildi

'QAnon Şamanı' cezaevinden 14 ay erken tahliye edildi

6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre baskınına katılan ve 'QAnon şamanı' olarak tanınan Jacob Chansley, iyi hal indirimi alarak hapishaneden... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T10:25+0300

2023-03-31T10:25+0300

2023-03-31T10:28+0300

dünya

qanon

kongre baskını

abd

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0a/1043775581_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_130b3cbb9d892f801f15672961bdcd19.jpg

6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre baskınına katılan ve 'QAnon şamanı' olarak tanınan Jacob Chansley, aldığı müebbet hapis cezasının ardından şimdi serbest kalıyor.CBS News'e göre federal hapishane kayıtlarında, Kongre binası baskınında boynuzlu hayvan derisinden bir şapka ve boyalı yüzüyle ün kazanan Chansley'nin geçici bir gözetim merkezine alındığı ve 25 Mayıs'ta serbest bırakılacağı bilgisi yer aldı.Temmuz ayında Chansley'in serbest bırakılacağı ancak iyi halden dolayı cezasında indirim yapıldığı bildirildi.Chansley, başta federal yargıyı engelleme suçunu kabul etmiş ve savunması ve cezasından önce hapiste zaman geçirmişti.Eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına girdiği gün Chansley, ABD Senato salonuna giren grubun parçasıydı.Senato Başkanı'nın koltuğuna outran Chansley, kendi fotoğraflarını çekmiş ve kolluk kuvvetlerinin çağrısına rağmen koltuğu boşaltmayı reddetmiş.Chansley'in görüntüleri, 6 Ocak olaylarına dair sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/abdde-6-ocak-kongre-baskinina-ait-yeni-goruntuler-tartismalara-neden-oldu-1067955690.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

qanon, kongre baskını, abd, tahliye