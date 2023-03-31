https://sputniknews.com.tr/20230331/putin-ve-lukasenko-belarus-liderinin-ukraynada-ateskes-cagrisini-gelecek-hafta-istisare-edecek--1069003817.html
Putin ve Lukaşenko, Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını gelecek hafta istişare edecek
Putin ve Lukaşenko, Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını gelecek hafta istişare edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun önümüzdeki hafta bir araya gelerek... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:28+0300
2023-03-31T14:28+0300
2023-03-31T14:28+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Gazetecilerin soruları üzerine Lukaşenko'nun çağrısını duyduklarını kaydeden Peskov, gelecek hafta Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi'nin toplanacağını ve Putin ile Lukaşenko'nun bu konuyu masaya yatıracağını belirtti. 'Ukrayna'ya nükleer silah yerleştirme çağrısı çok tehlikeli' Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde Kiev'e nükleer devlet statüsünün yeniden verilmesiyle ilgili bir dilekçenin imzaya açılmasına tepki gösteren Peskov, bu çağrının çok tehlikeli olduğunu vurguladı. 'Özel askeri harekat, hedeflerimize ulaşmanın tek yolu' Bu arada Peskov, şu anda Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatın Rusya'nın koyduğu hedeflere ulaşmanın tek yolu olduğunu kaydetti. Kremlin Sözcüsü, "Ukrayna bağlamında hiçbir şey değişmiyor. Özel askeri harekat devam ediyor, zira şu anda ülkemizin önündeki hedeflere ulaşmanın tek yolu bu" dedi. 'ABD'deki Rus gazetecileri sınır dışı etme fikri absürt ve yanlış' Peskov, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da tutuklanmasına cevaben WSJ'nin ABD'deki tüm Rus gazetecilerin sınır dışı edilmesi çağrısını da değerlendirdi. "Burada geçerli akreditasyonu olan tüm gazeteciler, yani yabancı gazeteciler, bizim ülkemizde gazetecilik faaliyetlerine devam edebilirler. Herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmıyorlar ve harika bir şekilde çalışıyorlar. Fakat Gerşkoviç vakasında, gazetecilik kisvesi altında yürütülen fiili casusluk faaliyetleri söz konusu" diyen Peskov, WSJ'nin çağrısına ilişkin olarak iyi niyetli gazetecileri haklarından mahrum bırakmanın absürt ve yanlış olacağının altını çizdi. WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-ukraynada-birlik-ve-silah-transferinin-durdurulacagi-bir-ateskes-ilan-edilmeli---1068994634.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, wsj
belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, wsj
Putin ve Lukaşenko, Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını gelecek hafta istişare edecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun önümüzdeki hafta bir araya gelerek Belarus liderinin Ukrayna'da ateşkes çağrısını görüşeceğini duyurdu.
Gazetecilerin soruları üzerine Lukaşenko'nun çağrısını duyduklarını kaydeden Peskov, gelecek hafta Rusya-Belarus Birlik Devleti Devlet Konseyi'nin toplanacağını ve Putin ile Lukaşenko'nun bu konuyu masaya yatıracağını belirtti.
'Ukrayna'ya nükleer silah yerleştirme çağrısı çok tehlikeli'
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi internet sitesinde Kiev'e nükleer devlet statüsünün yeniden verilmesiyle ilgili bir dilekçenin imzaya açılmasına tepki gösteren Peskov, bu çağrının çok tehlikeli olduğunu vurguladı.
'Özel askeri harekat, hedeflerimize ulaşmanın tek yolu'
Bu arada Peskov, şu anda Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatın Rusya'nın koyduğu hedeflere ulaşmanın tek yolu olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, "Ukrayna bağlamında hiçbir şey değişmiyor. Özel askeri harekat devam ediyor, zira şu anda ülkemizin önündeki hedeflere ulaşmanın tek yolu bu" dedi.
'ABD'deki Rus gazetecileri sınır dışı etme fikri absürt ve yanlış'
Peskov, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da tutuklanmasına cevaben WSJ'nin ABD'deki tüm Rus gazetecilerin sınır dışı edilmesi çağrısını da değerlendirdi.
"Burada geçerli akreditasyonu olan tüm gazeteciler, yani yabancı gazeteciler, bizim ülkemizde gazetecilik faaliyetlerine devam edebilirler. Herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmıyorlar ve harika bir şekilde çalışıyorlar. Fakat Gerşkoviç vakasında, gazetecilik kisvesi altında yürütülen fiili casusluk faaliyetleri söz konusu" diyen Peskov, WSJ'nin çağrısına ilişkin olarak iyi niyetli gazetecileri haklarından mahrum bırakmanın absürt ve yanlış olacağının altını çizdi.
WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına tutuklanmıştı.