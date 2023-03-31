https://sputniknews.com.tr/20230331/putin-rusyanin-yeni-dis-politika-konseptini-onayladi-1069004156.html

Putin, Rusya'nın yeni dış politika konseptini onayladı

Putin, Rusya'nın yeni dış politika konseptini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güncellenen yeni dış politikasının onaylanmasına dair kararnameyi imzaladığını açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T14:33+0300

2023-03-31T14:33+0300

2023-03-31T15:59+0300

dünya

vladimir putin

rusya

dış politika

sergey lavrov

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Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Rusya Federasyonu'nun güncellenmiş dış politika konseptinin onaylanmasına dair kararname tarafımca imzalanmıştır" dedi.Yeni dış politika konseptinin gelecekteki çalışmaların ve eylemlerin doktrinsel dayanağını teşkil edeceğini belirten Putin, ortak dış politikanın uygulanmasında görevi bulunan arkadaşlarından yapıcı ortaklarla bağların genişletilmesine ve hasım ülkelerin Rusya'ya yönelik düşmanca politikadan vazgeçmeleri için gereken koşulların sağlanmasına özel önem vermelerini istedi.Uluslararası yaşamdaki köklü değişikliklerin temel stratejik planlama belgelerinde ciddi düzeltmeler yapmalarını gerektirdiğini anlatan Putin, diplomatik faaliyetlerin ilkelerinin, görevlerinin ve önceliklerinin tanımlandığı dış politika konseptinin de bu belgeler arasında yer aldığını kaydetti.Putin, Rusya'nın egemenliğinin, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün pekiştirilmesi talimatı da verdi. Rusya lideri, "Eylemlerimizin geleceğe dönük planlanmasında uluslararası ilişkilerdeki tüm faktörlerin ve eğilimlerin göz önüne alınması, Rusya'nın egemenliğinin pekiştirilmesine, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin’in onaylaması sonrası Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan dış politika konseptinin başlıca maddeleri şöyle:'ABD, Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandı'Öte yandan toplantıda yeni dış politika konsepti hakkında bilgilendirme yapan Lavrov, ABD'nin Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandığını vurguladı.Hasım ülkelerin eylemlerinin oluşturduğu Rusya'nın güvenliğine ve kalkınmasına yönelik tehditlerin varoluşsal niteliğinin kabul edildiğini kaydeden Lavrov, Rusya karşıtı çizginin ana mimarinin ve uygulayıcısının konseptte ABD olarak tanımlandığını ve Batı'nın Rusya'yı her açıdan güçlendirmeye yönelik politikasının yeni bir tür hibrit savaş olduğunun altını çizdi.Çin, Hindistan, İslam dünyası ülkelerinin yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika kıtası, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile stratejik ortaklık potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çizgiyi en önemli kaynak olarak belirlediklerini anlatan Lavrov, Kuzey Kutup bölgesindeki tüm sorunların barışçıl çözümüne bağlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.Lavrov, Anglo-Sakson ülkelere ve Avrupa ülkelerine karşı düşmanca niyetler beslemediğini ve kendisini onlardan tecrit etmediğini vurguladı.Bu arada Lavrov, yeni dış politika konseptinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya ve müttefiklerine yönelik silahlı saldırıyı püskürtmek veya önlemek için kullanılmasına dair bir teze yer verildiğini kaydetti.

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vladimir putin, rusya, dış politika, sergey lavrov