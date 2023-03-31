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Putin, Rusya'nın yeni dış politika konseptini onayladı
Putin, Rusya'nın yeni dış politika konseptini onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güncellenen yeni dış politikasının onaylanmasına dair kararnameyi imzaladığını açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:33+0300
2023-03-31T15:59+0300
dünya
vladimir putin
rusya
dış politika
sergey lavrov
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Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Rusya Federasyonu'nun güncellenmiş dış politika konseptinin onaylanmasına dair kararname tarafımca imzalanmıştır" dedi.Yeni dış politika konseptinin gelecekteki çalışmaların ve eylemlerin doktrinsel dayanağını teşkil edeceğini belirten Putin, ortak dış politikanın uygulanmasında görevi bulunan arkadaşlarından yapıcı ortaklarla bağların genişletilmesine ve hasım ülkelerin Rusya'ya yönelik düşmanca politikadan vazgeçmeleri için gereken koşulların sağlanmasına özel önem vermelerini istedi.Uluslararası yaşamdaki köklü değişikliklerin temel stratejik planlama belgelerinde ciddi düzeltmeler yapmalarını gerektirdiğini anlatan Putin, diplomatik faaliyetlerin ilkelerinin, görevlerinin ve önceliklerinin tanımlandığı dış politika konseptinin de bu belgeler arasında yer aldığını kaydetti.Putin, Rusya'nın egemenliğinin, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün pekiştirilmesi talimatı da verdi. Rusya lideri, "Eylemlerimizin geleceğe dönük planlanmasında uluslararası ilişkilerdeki tüm faktörlerin ve eğilimlerin göz önüne alınması, Rusya'nın egemenliğinin pekiştirilmesine, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin’in onaylaması sonrası Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan dış politika konseptinin başlıca maddeleri şöyle:'ABD, Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandı'Öte yandan toplantıda yeni dış politika konsepti hakkında bilgilendirme yapan Lavrov, ABD'nin Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandığını vurguladı.Hasım ülkelerin eylemlerinin oluşturduğu Rusya'nın güvenliğine ve kalkınmasına yönelik tehditlerin varoluşsal niteliğinin kabul edildiğini kaydeden Lavrov, Rusya karşıtı çizginin ana mimarinin ve uygulayıcısının konseptte ABD olarak tanımlandığını ve Batı'nın Rusya'yı her açıdan güçlendirmeye yönelik politikasının yeni bir tür hibrit savaş olduğunun altını çizdi.Çin, Hindistan, İslam dünyası ülkelerinin yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika kıtası, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile stratejik ortaklık potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çizgiyi en önemli kaynak olarak belirlediklerini anlatan Lavrov, Kuzey Kutup bölgesindeki tüm sorunların barışçıl çözümüne bağlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.Lavrov, Anglo-Sakson ülkelere ve Avrupa ülkelerine karşı düşmanca niyetler beslemediğini ve kendisini onlardan tecrit etmediğini vurguladı.Bu arada Lavrov, yeni dış politika konseptinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya ve müttefiklerine yönelik silahlı saldırıyı püskürtmek veya önlemek için kullanılmasına dair bir teze yer verildiğini kaydetti.
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vladimir putin, rusya, dış politika, sergey lavrov
vladimir putin, rusya, dış politika, sergey lavrov

Putin, Rusya'nın yeni dış politika konseptini onayladı

14:33 31.03.2023 (güncellendi: 15:59 31.03.2023)
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güncellenen yeni dış politikasının onaylanmasına dair kararnameyi imzaladığını açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Rusya Federasyonu'nun güncellenmiş dış politika konseptinin onaylanmasına dair kararname tarafımca imzalanmıştır" dedi.
Yeni dış politika konseptinin gelecekteki çalışmaların ve eylemlerin doktrinsel dayanağını teşkil edeceğini belirten Putin, ortak dış politikanın uygulanmasında görevi bulunan arkadaşlarından yapıcı ortaklarla bağların genişletilmesine ve hasım ülkelerin Rusya'ya yönelik düşmanca politikadan vazgeçmeleri için gereken koşulların sağlanmasına özel önem vermelerini istedi.
Uluslararası yaşamdaki köklü değişikliklerin temel stratejik planlama belgelerinde ciddi düzeltmeler yapmalarını gerektirdiğini anlatan Putin, diplomatik faaliyetlerin ilkelerinin, görevlerinin ve önceliklerinin tanımlandığı dış politika konseptinin de bu belgeler arasında yer aldığını kaydetti.
Putin, Rusya'nın egemenliğinin, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün pekiştirilmesi talimatı da verdi.
Rusya lideri, "Eylemlerimizin geleceğe dönük planlanmasında uluslararası ilişkilerdeki tüm faktörlerin ve eğilimlerin göz önüne alınması, Rusya'nın egemenliğinin pekiştirilmesine, daha adil, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasındaki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in onaylaması sonrası Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan dış politika konseptinin başlıca maddeleri şöyle:
Rusya kendisini Batı’nın düşmanı olarak görmemektedir, kendisini Batı’dan izole etmemektedir ve Batı’ya karşı düşmanca bir niyeti bulunmamaktadır. Rusya, kendisi ile çatışmanın bir yararı olmayacağının, Batı tarafından anlaşılacağını, çok kutuplu gerçekliklerin kabul edileceğini ve zamanla karşı tarafın çıkarlarına saygı duyulması ve eşitlik üstüne kurulu işbirliğine geri dönüleceğini ummaktadır.
Rusya’nın ülke dışındaki insani politikalarının öncelikleri içinde, Rusofobi kampanyalarına karşı koymak, Rus dilini, kültürünü, sporunu ve Rus Ortodoks Kilisesi’ni ayrımcı davranışlardan korumak ve tarihi gerçeklikler için savaşmak yer almaktadır.
Rusya, her ülkenin güvenliği ile kültürel kimliğinin korunmasını garanti altına alan ve herkes için gelişme olanağına yer açan bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturulmasını istemektedir.
Dünya düzeninin, çok kutuplu dünya düzeninin gerçekliklerine uyum sağlaması için, Rusya, ABD ile diğer hasım ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki hakimiyetinin esaslarını yok etmeye ve her ülkeyi neo-kolonyal ve hegemonyacı hırslarından vazgeçirecek şartların oluşmasına dikkatini verecektir.
Rusya, kendisine ya da müttefiklerine yönelik silahlı bir saldırıyı geri püskürtmek ya da önlemek amacıyla silahlı kuvvetlerini kullanabilir.
Rusya’nın 21. yüzyıldaki başlıca projesi; Avrasya’yı barış, istikrar ve karşılıklı güven, kalkınma ve refahın hakim olduğu tek bir alana dönüştürmektir.
Rusya, İslam dünyasını dostu olarak görmektedir ve İslam dünyasıyla olan kapsamlı, karşılıklı yarara dayanan ilişkilerini güçlendirecektir.

'ABD, Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandı'

Öte yandan toplantıda yeni dış politika konsepti hakkında bilgilendirme yapan Lavrov, ABD'nin Rusya karşıtı politikanın ana mimari olarak tanımlandığını vurguladı.
Hasım ülkelerin eylemlerinin oluşturduğu Rusya'nın güvenliğine ve kalkınmasına yönelik tehditlerin varoluşsal niteliğinin kabul edildiğini kaydeden Lavrov, Rusya karşıtı çizginin ana mimarinin ve uygulayıcısının konseptte ABD olarak tanımlandığını ve Batı'nın Rusya'yı her açıdan güçlendirmeye yönelik politikasının yeni bir tür hibrit savaş olduğunun altını çizdi.
Çin, Hindistan, İslam dünyası ülkelerinin yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika kıtası, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile stratejik ortaklık potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çizgiyi en önemli kaynak olarak belirlediklerini anlatan Lavrov, Kuzey Kutup bölgesindeki tüm sorunların barışçıl çözümüne bağlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.
Lavrov, Anglo-Sakson ülkelere ve Avrupa ülkelerine karşı düşmanca niyetler beslemediğini ve kendisini onlardan tecrit etmediğini vurguladı.
Bu arada Lavrov, yeni dış politika konseptinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya ve müttefiklerine yönelik silahlı saldırıyı püskürtmek veya önlemek için kullanılmasına dair bir teze yer verildiğini kaydetti.
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