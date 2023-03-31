https://sputniknews.com.tr/20230331/pentagon-abd-yaklasik-7-bin-ukraynali-askeri-egitti-1069009404.html
Pentagon: ABD yaklaşık 7 bin Ukraynalı askeri eğitti
Pentagon: ABD yaklaşık 7 bin Ukraynalı askeri eğitti
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD yaklaşık 7 bin Ukraynalı askeri eğittiğini açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:56+0300
2023-03-31T16:56+0300
2023-03-31T16:56+0300
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asker
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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin yaklaşık 7 bin, 26 Amerikan müttefiki ülkenin ise 11 binden fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelini eğittiğini söyledi.Ryder, “Şu anda Almanya'daki Grafenwöhr ve Hohenfels eğitim sahalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askeri personelinden oluşan iki motorlu piyade taburunun katılımıyla ek ortak tatbikatlar yapılıyor” dedi.Nisan 2022'den bu yana 3 bin Ukrayna askerinin çeşitli programlar kapsamında eğitildiğini belirten Ryder, “ABD, Ukrayna halkına güvenlik yardımı sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya ve eğitim vermeye devam edecek” diye konuştu.Perşembe günü Ryder, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230331/putin-ve-lukasenko-belarus-liderinin-ukraynada-ateskes-cagrisini-gelecek-hafta-istisare-edecek--1069003817.html
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ukrayna, abd, rusya, pentagon, asker, eğitim
Pentagon: ABD yaklaşık 7 bin Ukraynalı askeri eğitti
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Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD yaklaşık 7 bin Ukraynalı askeri eğittiğini açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin yaklaşık 7 bin, 26 Amerikan müttefiki ülkenin ise 11 binden fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelini eğittiğini söyledi.
Ryder, “Şu anda Almanya'daki Grafenwöhr ve Hohenfels eğitim sahalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askeri personelinden oluşan iki motorlu piyade taburunun katılımıyla ek ortak tatbikatlar yapılıyor” dedi.
Nisan 2022'den bu yana 3 bin Ukrayna askerinin çeşitli programlar kapsamında eğitildiğini belirten Ryder, “ABD, Ukrayna halkına güvenlik yardımı sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya ve eğitim vermeye devam edecek” diye konuştu.
Perşembe günü Ryder, Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitimini tamamlayan Ukraynalı 65 askerin Avrupa'ya döndüğünü duyurmuştu.