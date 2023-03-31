https://sputniknews.com.tr/20230331/nebenzya-belarusa-taktik-nukleer-silah-yerlestirme-plani-rusyanin-yukumluluklerini-ihlal-etmiyor-1069022574.html

Nebenzya: Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planı, Rusya'nın yükümlülüklerini ihlal etmiyor

Nebenzya: Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planı, Rusya'nın yükümlülüklerini ihlal etmiyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planının Rusya'nın taktik nükleer silah konuşlandırma konusundaki... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T22:19+0300

2023-03-31T22:19+0300

2023-03-31T22:19+0300

vasiliy nebenzya

savunma

rusya

belarus

bm

füze

nükleer füze

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Belarus'la işbirliğimizi nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yürütüyoruz. Belarus'a operasyonel-taktik füze kompleksi İskender-M verilmesi, Belarus'a ait savaş uçaklarının yeniden teçhiz edilmesi ve mürettebata eğitim verilmesi, Belarus topraklarında taktik nükleer silah depolamaya yönelik özel tesis inşa edilmesi konuşuluyor" dedi.Nebenzya, Belarus topraklarına konuşlandırılacak taktik nükleer silahların Rusya'nın kontrolü altında olacağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depo tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.Putin, nükleer silahları fırlatmak için kullanılabilecek İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etmişti.

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vasiliy nebenzya, rusya, belarus, bm, füze, nükleer füze