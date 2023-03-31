Nebenzya: Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planı, Rusya'nın yükümlülüklerini ihlal etmiyor
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
© Sputnik
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planının Rusya'nın taktik nükleer silah konuşlandırma konusundaki yükümlülüklerini ihlal etmediğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, "Belarus'la işbirliğimizi nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yürütüyoruz. Belarus'a operasyonel-taktik füze kompleksi İskender-M verilmesi, Belarus'a ait savaş uçaklarının yeniden teçhiz edilmesi ve mürettebata eğitim verilmesi, Belarus topraklarında taktik nükleer silah depolamaya yönelik özel tesis inşa edilmesi konuşuluyor" dedi.
Nebenzya, Belarus topraklarına konuşlandırılacak taktik nükleer silahların Rusya'nın kontrolü altında olacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depo tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.
Putin, nükleer silahları fırlatmak için kullanılabilecek İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.
Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etmişti.
Nebenzya, Belarus topraklarına konuşlandırılacak taktik nükleer silahların Rusya'nın kontrolü altında olacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depo tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.
Putin, nükleer silahları fırlatmak için kullanılabilecek İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.
Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etmişti.