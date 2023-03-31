https://sputniknews.com.tr/20230331/muharrem-incenin-dunuru-chpden-milletvekili-aday-adayi-oldu-1069025755.html
Muharrem İnce'nin dünürü CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Muharrem İnce'nin dünürü CHP'den milletvekili aday adayı oldu
2019 yılındaki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkan adayı olan Özcan Işıklar, İstanbul 3. Bölge CHP 28. Dönem Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T23:36+0300
2023-03-31T23:36+0300
2023-03-31T23:36+0300
politika
memleket partisi
muharrem ince
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Özcan Işıkla da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.Aynı zamanda Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017’de dünya evine girmişti.
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memleket partisi, muharrem ince, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
memleket partisi, muharrem ince, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Muharrem İnce'nin dünürü CHP'den milletvekili aday adayı oldu
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2019 yılındaki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkan adayı olan Özcan Işıklar, İstanbul 3. Bölge CHP 28. Dönem Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Özcan Işıkla da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.
Aynı zamanda Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017’de dünya evine girmişti.