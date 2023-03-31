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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/muharrem-ince-kilicdaroglu-ittifak-teklifinde-bulunmadi-1069005512.html
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu ittifak teklifinde bulunmadı
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu ittifak teklifinde bulunmadı
Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır"... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T15:35+0300
2023-03-31T16:06+0300
muharrem ince
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
ittifak
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
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Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın kendisine ya da partisine bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirtti.Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne ziyareti hakkında açıklama yapan İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" dedi.Müzakere iddialarını reddeden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir" ifadelerini kullandı.İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'na başarı diledi.‘Siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek bir müzakere yöntemi olamaz’İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:"Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır.Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230329/muharrem-ince-adayliktan-cekilecegim-demedim--1068916072.html
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muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi
muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu ittifak teklifinde bulunmadı

15:35 31.03.2023 (güncellendi: 16:06 31.03.2023)
© İHA Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu
 Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© İHA
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Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" diyerek müzakere iddialarını yalanladı. İnce, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi.
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın kendisine ya da partisine bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne ziyareti hakkında açıklama yapan İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" dedi.
Müzakere iddialarını reddeden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir" ifadelerini kullandı.
İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'na başarı diledi.

‘Siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek bir müzakere yöntemi olamaz’

İnce'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:
"Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.
Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.
Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.
Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.
Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır.
Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim
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