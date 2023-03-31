https://sputniknews.com.tr/20230331/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-uzatma-kararindan-bu-yana-1-milyon-tondan-fazla-tahil-tasindi--1068992523.html

MSB'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Uzatma kararından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl taşındı

MSB'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Uzatma kararından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart'ta uzatılma kararı alınan tahıl koridoru üzerinden söz konusu tarihten bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:27+0300

2023-03-31T11:27+0300

2023-03-31T11:27+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta 'tahıl koridoru"nun açık kalmaya devam edeceği bilgisini dünya kamuoyuyla paylaşmasından bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl taşındığı bildirildi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-erdogan-ihtiyacimiz-olan-tek-sey-istikrar-ve-guven-iklimine-sahip-cikmaktir-1068436351.html

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