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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-uzatma-kararindan-bu-yana-1-milyon-tondan-fazla-tahil-tasindi--1068992523.html
MSB'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Uzatma kararından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl taşındı
MSB'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Uzatma kararından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart'ta uzatılma kararı alınan tahıl koridoru üzerinden söz konusu tarihten bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta 'tahıl koridoru"nun açık kalmaya devam edeceği bilgisini dünya kamuoyuyla paylaşmasından bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl taşındığı bildirildi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230318/cumhurbaskani-erdogan-ihtiyacimiz-olan-tek-sey-istikrar-ve-guven-iklimine-sahip-cikmaktir-1068436351.html
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milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl sevkiyatı
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MSB'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Uzatma kararından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl taşındı

11:27 31.03.2023
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart'ta uzatılma kararı alınan tahıl koridoru üzerinden söz konusu tarihten bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl taşındığını duyurdu. Böylece tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı toplamda 25 milyonu aştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta 'tahıl koridoru"nun açık kalmaya devam edeceği bilgisini dünya kamuoyuyla paylaşmasından bu yana 31 gemi ile 1 milyon 215 bin ton tahıl taşındığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tahıl koridorunun yeniden uzatılmasının ardından 19 Mart'tan bugüne kadar koridordan 31 gemi ile 1 milyon 215 bin 354 ton tahıl taşındı. Böylece Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'tahıl koridoru'nda geçen tahıl miktarı 25 milyon tonu geçti."
"Devam eden sevkiyat kapsamında, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 851'e ulaştı. Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık
18 Mart, 16:42
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