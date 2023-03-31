https://sputniknews.com.tr/20230331/msb-yasa-disi-yollarla-sinirlari-gecmeye-calisan-2-teror-orgutu-mensubu-yakalandi-1068996376.html
MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD mensubunun... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:30+0300
2023-03-31T12:30+0300
2023-03-31T12:30+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fetö
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MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), fetö
milli savunma bakanlığı (msb), fetö
MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD mensubunun yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.