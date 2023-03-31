https://sputniknews.com.tr/20230331/msb-yasa-disi-yollarla-sinirlari-gecmeye-calisan-2-teror-orgutu-mensubu-yakalandi-1068996376.html

MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir FETÖ ve bir PKK/PYD mensubunun... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T12:30+0300

2023-03-31T12:30+0300

2023-03-31T12:30+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

fetö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), fetö