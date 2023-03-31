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Meteoroloji'den 17 ile yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile yoğun kar yağışı uyarısı
Soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji, yurdun doğusundaki 17 kent için kenti sarı ve turuncu kodla uyardı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T06:57+0300
2023-03-31T06:57+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
demir kubbe hava savunma sistemi
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin doğusundaki 17 kent sarı ve turuncu kodla uyarıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş’ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 9°CParçalı bulutluSİVAS °C, -1°CÇok bulutluBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin( Sinop hariç) yağmur, iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 7°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurluDÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 5°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurluZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 7°CÇok bulutlu yağmurluERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 6°CÇok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, yağmurluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, demir kubbe hava savunma sistemi, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, demir kubbe hava savunma sistemi, kar yağışı

Meteoroloji'den 17 ile yoğun kar yağışı uyarısı

06:57 31.03.2023
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Bayburt-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji, yurdun doğusundaki 17 kent için kenti sarı ve turuncu kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin doğusundaki 17 kent sarı ve turuncu kodla uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş’ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin( Sinop hariç) yağmur, iç kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karlakarışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu
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