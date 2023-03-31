https://sputniknews.com.tr/20230331/mersinde-isid-operasyonu-8-gozalti-karari-1068984149.html

Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı kararı

Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı kararı

Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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mersin

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gözaltı kararı

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html

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