https://sputniknews.com.tr/20230331/mersinde-isid-operasyonu-8-gozalti-karari-1068984149.html
Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı kararı
Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı kararı
Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T07:03+0300
2023-03-31T07:03+0300
2023-03-31T07:03+0300
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işid
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mersin
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html
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işid, operasyon, mersin, gözaltı, gözaltı kararı
işid, operasyon, mersin, gözaltı, gözaltı kararı
Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı kararı
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Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.
Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.
Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.