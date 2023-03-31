https://sputniknews.com.tr/20230331/meksikayi-sel-vurdu-yollar-sular-altinda-kaldi-5-olu--1068988469.html
Meksika'yı sel vurdu, yollar sular altında kaldı: 5 ölü
Meksika'yı sel vurdu, yollar sular altında kaldı: 5 ölü
Meksika’nın başkenti Mexico City ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:21+0300
2023-03-31T10:21+0300
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sel
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Meksika'nın başkenti Mexico City ve Meksika eyaletinde şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi. Sağanak yağışın ve fırtınanın etkili olduğu bölgede sokaklar sular altında kaldı.Yağışlar nedeniyle turuncu alarmın verildiği başkent Mexico City’de, sokakta kazı çalışması yapan işçilerin üzerine toprak ve kaya parçaları düştü.Yaklaşık 2 metrelik çukurda çalışan 3 işçiyi aramak için olay yerine gelen kurtarma ekipleri toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.
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Meksika'yı sel vurdu, yollar sular altında kaldı: 5 ölü
Meksika'yı sel vurdu, yollar sular altında kaldı: 5 ölü
2023-03-31T10:21+0300
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video, meksika, sel, mexico city, видео
Meksika'yı sel vurdu, yollar sular altında kaldı: 5 ölü
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Meksika’nın başkenti Mexico City ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Mexico City ve Meksika eyaletinde şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi. Sağanak yağışın ve fırtınanın etkili olduğu bölgede sokaklar sular altında kaldı.
Yağışlar nedeniyle turuncu alarmın verildiği başkent Mexico City’de, sokakta kazı çalışması yapan işçilerin üzerine toprak ve kaya parçaları düştü.
Yaklaşık 2 metrelik çukurda çalışan 3 işçiyi aramak için olay yerine gelen kurtarma ekipleri toprak altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.