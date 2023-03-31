https://sputniknews.com.tr/20230331/meksikada-yaban-arilari-insanlara-saldirdi-1-olu--1068993114.html
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
Meksika’da yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:37+0300
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Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi.Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.
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Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
2023-03-31T11:37+0300
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video, meksika, arı, видео
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
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Meksika’da yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı.
Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi.
Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.