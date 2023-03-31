https://sputniknews.com.tr/20230331/medvedev-ukraynaya-gonderilecek-avrupali-baris-gucu-askerlerini-dusman-olarak-degerlendirecegiz-1069018186.html
Medvedev: Ukrayna’ya gönderilecek Avrupalı barış gücü askerlerini düşman olarak değerlendireceğiz
Medvedev: Ukrayna’ya gönderilecek Avrupalı barış gücü askerlerini düşman olarak değerlendireceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’nın onayını almadan Ukrayna’ya barış gücü askerlerini... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T19:18+0300
2023-03-31T19:18+0300
2023-03-31T19:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
nato
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068501792_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_3d1bcd60a95c50c00274dc4867332e25.jpg
Medvedev, Telegram hesabında, Avrupa’da müzakere edilen, NATO himayesinde Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini değerlendirdi.Rus politikacı, “Rusya’nın onayı olmadan elinde silahla cepheye yerleşirlerse ve doğrudan bizi tehdit ederlerse ordumuz için meşru hedef haline gelecekler. Bu durumda, bu ‘barış gücü’ askerleri acımasızca yok edilmeliler. Onlar düşman askerler” diye yazdı.Avrupa’nın amacının, Ukrayna’ya askerini göndermek ve cephe hattında onlara uygun barış sağlamak olduğunu savunan Medvedev, ABD ve müttefiklerinin daha önce uyguladığı bu tür operasyonların nasıl sonuçlandığını gördüklerini belirterek örnek olarak Kore, Vietnam, Yugoslavya, Irak, Afganistan ve Afrika’ya işaret etti.Medvedev, “Sözde NATO barış gücü askerlerinin amacının düşman tarafında çatışmaya girmek olduğu açık. Durumu geri dönülmez noktaya taşıyarak iyi kazanç elde etmek istiyorlar. Lafta çok korktukları 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak istiyorlar. Böyle barış gücü askerleri bizim doğrudan düşmanımız” yorumunda bulundu.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068501792_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_b2c8139363ccc671712a82ae02dc0cfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya, nato, ukrayna
dmitriy medvedev, rusya, nato, ukrayna
Medvedev: Ukrayna’ya gönderilecek Avrupalı barış gücü askerlerini düşman olarak değerlendireceğiz
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’nın onayını almadan Ukrayna’ya barış gücü askerlerini göndermesi durumunda, Rusya’nın bu askerleri düşman güç olarak göreceğini ve bunun 3. Dünya Savaşı’na giden yol olduğunu belirtti.
Medvedev, Telegram hesabında, Avrupa’da müzakere edilen, NATO himayesinde Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini değerlendirdi.
Rus politikacı, “Rusya’nın onayı olmadan elinde silahla cepheye yerleşirlerse ve doğrudan bizi tehdit ederlerse ordumuz için meşru hedef haline gelecekler. Bu durumda, bu ‘barış gücü’ askerleri acımasızca yok edilmeliler. Onlar düşman askerler” diye yazdı.
Avrupa’nın amacının, Ukrayna’ya askerini göndermek ve cephe hattında onlara uygun barış sağlamak olduğunu savunan Medvedev, ABD ve müttefiklerinin daha önce uyguladığı bu tür operasyonların nasıl sonuçlandığını gördüklerini belirterek örnek olarak Kore, Vietnam, Yugoslavya, Irak, Afganistan ve Afrika’ya işaret etti.
Medvedev, “Sözde NATO barış gücü askerlerinin amacının düşman tarafında çatışmaya girmek olduğu açık. Durumu geri dönülmez noktaya taşıyarak iyi kazanç elde etmek istiyorlar. Lafta çok korktukları 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak istiyorlar. Böyle barış gücü askerleri bizim doğrudan düşmanımız” yorumunda bulundu.