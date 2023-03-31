https://sputniknews.com.tr/20230331/medvedev-ukraynaya-gonderilecek-avrupali-baris-gucu-askerlerini-dusman-olarak-degerlendirecegiz-1069018186.html

Medvedev: Ukrayna’ya gönderilecek Avrupalı barış gücü askerlerini düşman olarak değerlendireceğiz

Medvedev: Ukrayna’ya gönderilecek Avrupalı barış gücü askerlerini düşman olarak değerlendireceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’nın onayını almadan Ukrayna’ya barış gücü askerlerini... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T19:18+0300

2023-03-31T19:18+0300

2023-03-31T19:18+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

nato

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068501792_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_3d1bcd60a95c50c00274dc4867332e25.jpg

Medvedev, Telegram hesabında, Avrupa’da müzakere edilen, NATO himayesinde Ukrayna’ya barış gücü gönderme fikrini değerlendirdi.Rus politikacı, “Rusya’nın onayı olmadan elinde silahla cepheye yerleşirlerse ve doğrudan bizi tehdit ederlerse ordumuz için meşru hedef haline gelecekler. Bu durumda, bu ‘barış gücü’ askerleri acımasızca yok edilmeliler. Onlar düşman askerler” diye yazdı.Avrupa’nın amacının, Ukrayna’ya askerini göndermek ve cephe hattında onlara uygun barış sağlamak olduğunu savunan Medvedev, ABD ve müttefiklerinin daha önce uyguladığı bu tür operasyonların nasıl sonuçlandığını gördüklerini belirterek örnek olarak Kore, Vietnam, Yugoslavya, Irak, Afganistan ve Afrika’ya işaret etti.Medvedev, “Sözde NATO barış gücü askerlerinin amacının düşman tarafında çatışmaya girmek olduğu açık. Durumu geri dönülmez noktaya taşıyarak iyi kazanç elde etmek istiyorlar. Lafta çok korktukları 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak istiyorlar. Böyle barış gücü askerleri bizim doğrudan düşmanımız” yorumunda bulundu.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, rusya, nato, ukrayna