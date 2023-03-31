KVKK'dan 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' mesajlarına karşı uyarı: Şüpheli linkleri açmayın

"'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı elektronik posta ve kısa mesaj gönderen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun.

Web adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Tarafınıza gönderilen bu tür iletileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirin.