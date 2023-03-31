https://sputniknews.com.tr/20230331/kvkkdan-secmen-kaydinizi-sorgulayin-mesajlarina-karsi-uyari-supheli-linkleri-acmayin-1069008517.html
KVKK'dan 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' mesajlarına karşı uyarı: Şüpheli linkleri açmayın
KVKK'dan 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' mesajlarına karşı uyarı: Şüpheli linkleri açmayın
KVKK, 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı elektronik posta ve mesajlara karşı uyarıda bulundu. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:41+0300
2023-03-31T16:41+0300
2023-03-31T16:45+0300
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
seçmen
şüpheli
2023 türkiye seçimleri
uyarı
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) sosyal medya hesabından, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin duyuru yayımlandı.Duyuruda, seçmenlere şu uyarılarda bulunuldu:
https://sputniknews.com.tr/20230330/milletvekili-adaylarinda-liste-calismalari-hiz-kazandi-ittifaklarda-logo-savasi-1068934668.html
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), seçmen, şüpheli, uyarı
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), seçmen, şüpheli, uyarı
KVKK'dan 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' mesajlarına karşı uyarı: Şüpheli linkleri açmayın
16:41 31.03.2023 (güncellendi: 16:45 31.03.2023) Abone ol
KVKK, 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı elektronik posta ve mesajlara karşı uyarıda bulundu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) sosyal medya hesabından, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
Duyuruda, seçmenlere şu uyarılarda bulunuldu:
"'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı elektronik posta ve kısa mesaj gönderen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun.
Söz konusu kanallar aracılığıyla gönderilen şüpheli linkleri açmayın.
Web adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Tarafınıza gönderilen bu tür iletileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirin.
Seçmen kaydı sorgulama işlemleri yalnızca 'https://secmen.ysk.gov.tr
' adresinden, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan, '444 9 975' numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezinden, e-Devlet'ten yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin."