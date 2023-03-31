https://sputniknews.com.tr/20230331/kur-korumali-hesaplarda-faiz-ust-limiti-kaldirildi-1068979875.html
Kur korumalı hesaplarda faiz üst limiti kaldırıldı
Kur korumalı hesaplarda faiz üst limiti kaldırıldı
Kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:28+0300
2023-03-31T00:28+0300
2023-03-31T01:09+0300
kur korumalı mevduat (kkm)
ekonomi
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Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi.Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı mevduat (kkm)
Kur korumalı hesaplarda faiz üst limiti kaldırıldı
00:28 31.03.2023 (güncellendi: 01:09 31.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı.
Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi.
Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.