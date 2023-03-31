Küba'da milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
88 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230331/kubada-milletvekili-secimlerinin-sonuclari-belli-oldu-1068990055.html
Küba'da milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu
Küba'da milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu
Küba’da 26 Mart’ta düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları, Ulusal Seçim Konseyi (CEN) tarafından açıklandı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:49+0300
2023-03-31T10:49+0300
dünya
küba
seçim
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1068989900_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_641e74e9ff4eca8bbba4d6febf50d5a8.jpg
Ulusal Seçim Konseyi (CEN) Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, yaptığı basın toplantısında, sandığa katılım oranının yüzde 75.87 olduğunu belirterek, 6 milyondan fazla Kübalının oy kullandığını söyledi.Meclis'te temsil edilecek 470 sandalye için adayların gerekli oyları aldığını ve seçilmeye hak kazandığını dile getiren Gutierrez, "5 milyon 565 bin 640 oy geçerli sayıldı, 383 bin oy boş atıldı, 215 bin oy ise iptal yani geçersiz sayıldı" ifadelerini kullandı.Kimler mecliste ne kadar temsil edilecek?Gutierrez, halk gücü ve hükümet yetkililerinin yüzde 25.11, genel ve yüksek öğrenim çalışanlarının yüzde 10.85, gıda üreticileri, çiftçiler, şeker üreticileri ve köylülerin yüzde 10.65, sağlık ve ilaç endüstrisi temsilcilerinin yüzde 8.94 ile yasama meclisinde temsil edileceğini bildirdi.Seçilen milletvekillerinin 226'sının kadınlardan, 93’ünün 35 yaş altı gençlerden ve 167’sinin mevcut milletvekillerinden oluştuğunu kaydeden Gutierrez, seçimlerin şeffaf ve özgür şekilde tamamlandığını vurguladı.Seçim süreciMilletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurullarınca belirlenmişti.Adayların Ulusal Meclis'te sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50’sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.Çok partili siyasi sistemlerin aksine Küba'da Meclis'e girecek adayların çoğu, Küba Komünist Partisi (PCC) üyesi olarak geçiyor.Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 5 yıllık dönem için bir daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel, aynı zamanda milletvekili adayı olmuştu.Muhalefet, seçimlerin güvenilir olmadığı gerekçesiyle halktan çekimser kalmasını istemiş, iktidar partisi ise herkesi oy vermeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/kubalilar-yarin-sandik-basina-gidiyor-1068738598.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1068989900_24:0:1147:842_1920x0_80_0_0_6163db611e96c74baf667e2f4687f439.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küba, seçim, milletvekili
küba, seçim, milletvekili

Küba'da milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu

10:49 31.03.2023
© AFP 2023Küba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Küba’da 26 Mart’ta düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları, Ulusal Seçim Konseyi (CEN) tarafından açıklandı.
Ulusal Seçim Konseyi (CEN) Başkanı Alina Balseiro Gutierrez, yaptığı basın toplantısında, sandığa katılım oranının yüzde 75.87 olduğunu belirterek, 6 milyondan fazla Kübalının oy kullandığını söyledi.
Meclis'te temsil edilecek 470 sandalye için adayların gerekli oyları aldığını ve seçilmeye hak kazandığını dile getiren Gutierrez, "5 milyon 565 bin 640 oy geçerli sayıldı, 383 bin oy boş atıldı, 215 bin oy ise iptal yani geçersiz sayıldı" ifadelerini kullandı.

Kimler mecliste ne kadar temsil edilecek?

Gutierrez, halk gücü ve hükümet yetkililerinin yüzde 25.11, genel ve yüksek öğrenim çalışanlarının yüzde 10.85, gıda üreticileri, çiftçiler, şeker üreticileri ve köylülerin yüzde 10.65, sağlık ve ilaç endüstrisi temsilcilerinin yüzde 8.94 ile yasama meclisinde temsil edileceğini bildirdi.
Seçilen milletvekillerinin 226'sının kadınlardan, 93’ünün 35 yaş altı gençlerden ve 167’sinin mevcut milletvekillerinden oluştuğunu kaydeden Gutierrez, seçimlerin şeffaf ve özgür şekilde tamamlandığını vurguladı.

Seçim süreci

Milletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurullarınca belirlenmişti.
Adayların Ulusal Meclis'te sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50’sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.
Çok partili siyasi sistemlerin aksine Küba'da Meclis'e girecek adayların çoğu, Küba Komünist Partisi (PCC) üyesi olarak geçiyor.
Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 5 yıllık dönem için bir daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel, aynı zamanda milletvekili adayı olmuştu.
Muhalefet, seçimlerin güvenilir olmadığı gerekçesiyle halktan çekimser kalmasını istemiş, iktidar partisi ise herkesi oy vermeye çağırmıştı.
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
DÜNYA
Kübalılar yarın sandık başına gidiyor
25 Mart, 10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала