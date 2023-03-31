https://sputniknews.com.tr/20230331/koruma-karari-bulunan-kadin-secmenlerin-kisisel-bilgileri-gizlenecek-1069019211.html

Koruma kararı bulunan kadın seçmenlerin kişisel bilgileri gizlenecek

Koruma kararı bulunan kadın seçmenlerin kişisel bilgileri gizlenecek

14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 17 Mart tarihinden sonra güvenlikleri nedeniyle adres... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T19:59+0300

2023-03-31T19:59+0300

2023-03-31T19:59+0300

2023 türkiye seçimleri

kadın

koruma

seçim

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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 17 Mart tarihinden sonra güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan, sığınaklardan çıkış yapan ya da yeni giriş yapan kadınların oy kullanmasının nasıl sağlanacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verdi. İYİ Parti Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk'ün sosyal medya hesabından aktardığı YSK kararına göre, koruma kararı bulunan kadın seçmenlerin durumunu ilçe seçim kuruluna bildirilmesi halinde sandık çevresine asılacak olan sandık seçmen listesinde ad ve soyadlarının sadece baş harflerine yer verilecek.Öztürk'ün paylaşımı şöyle:"YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/248 sayılı kararında özetle:Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Depremden etkilenen ve başka sığınaklara geçişi sağlanan kadınların ve aynı sığınakta kalmaya devam eden kadınların, 17 Mart tarihinden sonra güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan, sığınaklardan çıkış yapan ya da yeni giriş yapan kadınların nasıl oy kullanmasının nasıl sağlanacağı hususlarında görüş istenilmiş;‘Koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi halinde; Sandık Çevresine Asılacak Sandık Seçmen Listesinde; adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana adı, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C. Kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin "*" işareti ile gizlenmesine,Sandık Kurulunca Kullanılacak Sandık Seçmen Listesinde tüm verilerine tam olarak yer verilmesine, Seçmen sorgulama ekranının bu seçmen yönünden kapatılmasına, ilişkin işlem yapılacağı hususunda seçmene bilgi verilerek onayının alınmasına’ şeklinde karar verdi."

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kadın, koruma, seçim