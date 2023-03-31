https://sputniknews.com.tr/20230331/kizina-sarkintilik-yaptigini-iddia-ettigi-kisiyi-yol-ortasinda-pompali-tufekle-vurdu-1068992802.html

Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu

Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu

Ankara’da bir baba, kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiye yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Korku dolu o anlar... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

baba

cinsel taciz

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

ankara

video

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Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı.Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı. Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

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Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu 2023-03-31T11:33+0300 true PT0M26S

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baba, cinsel taciz, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, ankara, video, видео