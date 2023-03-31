https://sputniknews.com.tr/20230331/kizina-sarkintilik-yaptigini-iddia-ettigi-kisiyi-yol-ortasinda-pompali-tufekle-vurdu-1068992802.html
Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu
Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu
Ankara’da bir baba, kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiye yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Korku dolu o anlar... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:33+0300
2023-03-31T11:33+0300
2023-03-31T12:08+0300
türkiye
baba
cinsel taciz
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
ankara
video
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Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı.Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı. Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.
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Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu
Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu
2023-03-31T11:33+0300
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PT0M26S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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baba, cinsel taciz, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, ankara, video, видео
baba, cinsel taciz, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, ankara, video, видео
Kızına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği kişiyi yol ortasında pompalı tüfekle vurdu
11:33 31.03.2023 (güncellendi: 12:08 31.03.2023) Abone ol
Ankara’da bir baba, kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiye yol ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı.
Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırgan Sinan K.’nin ise olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı.
Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.