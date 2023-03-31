https://sputniknews.com.tr/20230331/kilicdaroglu-meral-hanim-guclu-bir-liderdir-asenadir-boyle-korkutamazsiniz-1068996754.html

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız"... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T12:33+0300

2023-03-31T12:33+0300

2023-03-31T12:40+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

saldırı

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1068997153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5d89d1674d1f27b5b209d598f72d89fe.jpg

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen saldırının ardından Akşener ile görüştüğünü belirtti.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230331/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-silahli-saldiri-1068991224.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, saldırı, chp