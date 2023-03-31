https://sputniknews.com.tr/20230331/kilicdaroglu-meral-hanim-guclu-bir-liderdir-asenadir-boyle-korkutamazsiniz-1068996754.html
Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız
Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız"... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:33+0300
2023-03-31T12:33+0300
2023-03-31T12:40+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
iyi parti
saldırı
chp
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen saldırının ardından Akşener ile görüştüğünü belirtti.Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230331/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-silahli-saldiri-1068991224.html
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, saldırı, chp
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, saldırı, chp
Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız
12:33 31.03.2023 (güncellendi: 12:40 31.03.2023) Abone ol
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye düzenlenen saldırının ardından Akşener ile görüştüğünü belirtti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şunları söyledi:
Az önce Sayın Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.