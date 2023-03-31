Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 adayla gidiyor
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:30
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı tarım uygulamaları nelerdir ve nasıl uygulanır?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Trump suçlanıyor
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonominin seçim rotası
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230331/katil-balina-lolitanin-52-yillik-esaretten-sonra-yuvasina-donmesi-planlaniyor-1069008859.html
Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor
Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor
ABD'nin Miami kentindeki akvaryumda tutulan, 'Tokitae' olarak da bilinen katil balina Lolita'nın, 52 yıllık esaretin ardından yakalandığı Pasifik Okyanusu'na... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:36+0300
2023-03-31T16:36+0300
yaşam
katil balina
deniz
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069008704_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_e80f9275654ed2144afde6bf50e87bc3.jpg
Katil balinanın taşınması sürecine ilişkin anlaşmayı Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, akvaryumun yeni sahibi Eduardo Albor ve hayvan hakları örgütü Friends of TOKİ'nin (Lolita) kurucusu Pritam Singh duyurdu.Uçakla Washington ile Kanada arasındaki sulara taşınması planlanan Lolita'ya ilk aşamada büyük bir ağın içinde yüzerken eğitmenler ve veterinerler tarafından balık tutma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.Anlaşmada, Lolita'nın ait bulunduğu Pasifik'e taşınması için gereken sürenin 18 ila 24 ay olduğu, taşıma maliyetinin ise 20 milyon dolara ulaşabileceği kaydedildi.Lolita'nın çevresine alışana kadar 24 saat gözetim altında tutulacağı, akvaryum bakıcılarının onu yolculuğa hazırladığı bildirildi.Irsay, duygularını, "Lolita'nın özgürlük yolculuğunun bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Lolita'nın serbest sulara ulaşmak istediğini biliyorum" ifadeleriyle paylaştı.ABD merkezli hayvan hakları örgütü Orca Network'ün yönetim kurulu başkanı Howard Garrett da gelişmeye ilişkin, "Bu (anlaşma), doğal çevremizi eski haline getirmeye, sömürü ve kalkınma adı altında mahvettiğimiz yeri düzeltmeye yönelik bir adım. O (Lolita) evine döneceği için heyecanlı ve rahatlamış olmalı" yorumunda bulundu.ABD'nin kuzeybatı kıyılarının eski yerlileri Kızılderili Lummi kabilesinin üyesi ve aynı zamanda Friends of TOKİ'nin yönetim kurulunda yer alan Raynell Morris, katil balinaların günde yaklaşık 160 kilometre yüzdüğünü, bu sebeple Lolita'nın kaslarını da geliştirmesi gerektiğini savundu.Morris, "O, yakalandığında 4 yaşındaydı yani avlanmayı öğreniyordu. Ailesinin şarkısını biliyor. Hatırlayacak ama zaman alacak" dedi.'Burası Lolita için çok küçük'Akvaryumun yeni sahibi Albor, daha önce birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette kızının, "Burası Lolita için çok küçük" dediğini ve ona yardım etmesi için kendisine söz verdirdiğini dile getirdi.Öte yandan, Lolita'nın annesi olduğuna inanılan 'Ocean Sun' adlı katil balinanın da 90 yaşından fazla olduğu ve ailesinin diğer üyeleriyle özgürce yüzmeye devam ettiği düşünülüyor.Lolita'nın Pasifik Okyanusu'na dönmesini destekleyenler, katil balinanın vahşi doğada uzun yaşam sürebileceği konusunda iyimser.
https://sputniknews.com.tr/20230313/dunyanin-en-yalniz-balinasi-44-yillik-esaret-hayatinin-ve-intihar-girisimlerinin-ardindan-oldu-1068175507.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069008704_56:0:1144:816_1920x0_80_0_0_397cc4a4b86768949afa80d21aba32a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katil balina, deniz, abd
katil balina, deniz, abd

Katil balina Lolita'nın 52 yıllık esaretten sonra yuvasına dönmesi planlanıyor

16:36 31.03.2023
© AFP 2023 / Stephen HillyerKatil balina Lolita
Katil balina Lolita - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / Stephen Hillyer
Abone olTelegram
ABD'nin Miami kentindeki akvaryumda tutulan, 'Tokitae' olarak da bilinen katil balina Lolita'nın, 52 yıllık esaretin ardından yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanıyor.
Katil balinanın taşınması sürecine ilişkin anlaşmayı Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, akvaryumun yeni sahibi Eduardo Albor ve hayvan hakları örgütü Friends of TOKİ'nin (Lolita) kurucusu Pritam Singh duyurdu.
Uçakla Washington ile Kanada arasındaki sulara taşınması planlanan Lolita'ya ilk aşamada büyük bir ağın içinde yüzerken eğitmenler ve veterinerler tarafından balık tutma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.
Anlaşmada, Lolita'nın ait bulunduğu Pasifik'e taşınması için gereken sürenin 18 ila 24 ay olduğu, taşıma maliyetinin ise 20 milyon dolara ulaşabileceği kaydedildi.
Lolita'nın çevresine alışana kadar 24 saat gözetim altında tutulacağı, akvaryum bakıcılarının onu yolculuğa hazırladığı bildirildi.
Irsay, duygularını, "Lolita'nın özgürlük yolculuğunun bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Lolita'nın serbest sulara ulaşmak istediğini biliyorum" ifadeleriyle paylaştı.
ABD merkezli hayvan hakları örgütü Orca Network'ün yönetim kurulu başkanı Howard Garrett da gelişmeye ilişkin, "Bu (anlaşma), doğal çevremizi eski haline getirmeye, sömürü ve kalkınma adı altında mahvettiğimiz yeri düzeltmeye yönelik bir adım. O (Lolita) evine döneceği için heyecanlı ve rahatlamış olmalı" yorumunda bulundu.
ABD'nin kuzeybatı kıyılarının eski yerlileri Kızılderili Lummi kabilesinin üyesi ve aynı zamanda Friends of TOKİ'nin yönetim kurulunda yer alan Raynell Morris, katil balinaların günde yaklaşık 160 kilometre yüzdüğünü, bu sebeple Lolita'nın kaslarını da geliştirmesi gerektiğini savundu.
Morris, "O, yakalandığında 4 yaşındaydı yani avlanmayı öğreniyordu. Ailesinin şarkısını biliyor. Hatırlayacak ama zaman alacak" dedi.

'Burası Lolita için çok küçük'

Akvaryumun yeni sahibi Albor, daha önce birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette kızının, "Burası Lolita için çok küçük" dediğini ve ona yardım etmesi için kendisine söz verdirdiğini dile getirdi.
Öte yandan, Lolita'nın annesi olduğuna inanılan 'Ocean Sun' adlı katil balinanın da 90 yaşından fazla olduğu ve ailesinin diğer üyeleriyle özgürce yüzmeye devam ettiği düşünülüyor.
Lolita'nın Pasifik Okyanusu'na dönmesini destekleyenler, katil balinanın vahşi doğada uzun yaşam sürebileceği konusunda iyimser.
Okyanusta yaşayan en büyük canlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
YAŞAM
Dünyanın en yalnız balinası, 44 yıllık esaretin ve intihar girişimlerinin ardından öldü
13 Mart, 12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала