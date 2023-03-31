https://sputniknews.com.tr/20230331/jennifer-aniston-yeni-nesil-friendsi-saldirgan-buluyor-1068999387.html

Jennifer Aniston: Yeni nesil, Friends'i rahatsız edici buluyor

Jennifer Aniston: Yeni nesil, Friends'i rahatsız edici buluyor

Bir döneme damgasını vuran ve son yıllarda çevrimiçi izleme platformlarında yayınlanmasıyla yeniden popülerlik kazanan 'Friends' dizisinin oyuncusu Jennifer... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T13:23+0300

2023-03-31T13:23+0300

2023-03-31T13:44+0300

yaşam

friends

jennifer aniston

rahatsızlık

dizi

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Variety dergisine röportaj veren Jennifer Aniston, 90'lı yılların popüler sitcom dizisi Friends'e dair konuştu. Günümüzde komedi alanında çalışmanın eskisine nazaran çok daha fazla zorlaştığını dile getiren ünlü oyuncu, artık komedyenlere 'hayatla dalga geçme izni verilmediğini' söyledi.Friends dizisinin önemli karakterlerinden Rachel Green rolüyle ün kazanan Aniston, bugünkü genç neslin diziyi 'rahatsız edici bulduğunu' ifade ederek şöyle konuştu:New York'ta yaşayan 3'ü kadın 3'ü erkek 6 gencin hikayesini konu edinen Friends dizisi, NBC televizyonunda 1994-2004 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizi kadrosu, yıllar içerisinde pek çok yıldız oyuncu çıkarmıştı. Ancak Aniston'a göre günümüzün komedisinde yeni bir takım hassasiyetler öne çıkıyor:Komedi konusundaki anlayışta kaydedilen büyük değişimi dile getiren tek ünlü Aniston değil. Daha önce Chris Rock ve Dave Chappelle gibi pek çok komedyen, 'duyarlılık kültürü' adı verilen bir yaklaşım nedeniyle şakaların 'daha toleranslı' olma yönünde sınırlamaya tabi tutulduğunu söylemişti.Kimi izleyiciler tüm ana karakterlerin beyaz olması ve dizide siyah karakterlerin oldukça nadir görülmesi nedeniyle Friends dizisinde 'çeşitlilik' konusunda eksiklik olduğu görüşünü dile getiriyor. Bazıları ise dizide yer verilen kimi şakaların homofobik ya da transfobik olduğunu savunuyor.Daha önce bu yöndeki eleştirilere cevap veren Friends yapımcılarından Marta Kauffman, "Bir kabahati itiraf edip kabullenmek kolay değil. Aynada kendinize bakmak bazen acı vericidir. Bugün geriye dönüp baktığımda, 25 yıl önce bazı şeyleri daha iyi bilmediğim için utanç duyuyorum" demişti.

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