https://sputniknews.com.tr/20230331/japonya-rusyaya-celik-aluminyum-ve-oyuncak-ihracatini-yasakladi-1069006445.html
Japonya, Rusya'ya çelik, alüminyum ve oyuncak ihracatını yasakladı
Japonya, Rusya'ya çelik, alüminyum ve oyuncak ihracatını yasakladı
Japonya, nisan ayından itibaren Rusya'ya ihracatı yasaklanacak geniş bir ürün listesi yayınladı. Listede çelik, alüminyum, uçak, drone, elektronik ve optik... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T15:31+0300
2023-03-31T15:31+0300
2023-03-31T15:31+0300
ukrayna krizi
rusya
japonya
yaptırım
ithalat
yasak
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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tokyo, 7 Nisan'dan itibaren, çelik, alüminyum ve bunlardan yapılan ürünlerin Rusya'ya ihracatına yasak getiriyor.Ayrıca uçak, uzay aracı ve bunlara ait motorlar, drone'lar, inşaat ekipmanları (ekskavatörler, buldozerler), elektrikli ekipmanlar (jeneratörler, navigasyon ekipmanları), kazanlar, optik ekipmanlar (fotoğraf makineleri, dürbünler), fiber optik, oyuncaklar vb. Rusya’ya ihracatı yasaklanan ürünler listesine dahil edildi.Bunlara ek olarak Japonya, Rusya'yı geçen yılın mart ayında aldığı ticarette imtiyazlı ülke statüsünden çıkarma kararını 2024 yılına kadar uzattı. İmtiyazlı ülke statüsü listesinde olmayan ülkelerden yapılan ithalat ürünleri temel tarifeye tabi tutuluyor.Tokyo ayrıca bu yıl Rusya'ya aşı, tıbbi ekipman, robot, radyoaktif malzeme, nükleer tesisler için ekipman, petrol ve doğal gaz arama ekipmanlarının ihracatını yasakladı.Japonya, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Batılı ülkelerle birlikte Rusya'ya yaptırım uyguluyor. 21 Mart'ta Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya ölümcül olmayan silahlar tedarik etmek için 30 milyon dolar tahsis etme sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230218/japonya-g7-disisleri-bakanlari-rusya-karsiti-yaptirimlari-guclendirme-konusunda-anlasti-1067201268.html
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rusya, japonya, yaptırım, ithalat, yasak
rusya, japonya, yaptırım, ithalat, yasak
Japonya, Rusya'ya çelik, alüminyum ve oyuncak ihracatını yasakladı
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Japonya, nisan ayından itibaren Rusya'ya ihracatı yasaklanacak geniş bir ürün listesi yayınladı. Listede çelik, alüminyum, uçak, drone, elektronik ve optik ekipmanlar ve hatta oyuncaklar yer alıyor.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tokyo, 7 Nisan'dan itibaren, çelik, alüminyum ve bunlardan yapılan ürünlerin Rusya'ya ihracatına yasak getiriyor.
Ayrıca uçak, uzay aracı ve bunlara ait motorlar, drone'lar, inşaat ekipmanları (ekskavatörler, buldozerler), elektrikli ekipmanlar (jeneratörler, navigasyon ekipmanları), kazanlar, optik ekipmanlar (fotoğraf makineleri, dürbünler), fiber optik, oyuncaklar vb. Rusya’ya ihracatı yasaklanan ürünler listesine dahil edildi.
Bunlara ek olarak Japonya, Rusya'yı geçen yılın mart ayında aldığı ticarette imtiyazlı ülke statüsünden çıkarma kararını 2024 yılına kadar uzattı. İmtiyazlı ülke statüsü listesinde olmayan ülkelerden yapılan ithalat ürünleri temel tarifeye tabi tutuluyor.
Tokyo ayrıca bu yıl Rusya'ya aşı, tıbbi ekipman, robot, radyoaktif malzeme, nükleer tesisler için ekipman, petrol ve doğal gaz arama ekipmanlarının ihracatını yasakladı.
Japonya, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Batılı ülkelerle birlikte Rusya'ya yaptırım uyguluyor. 21 Mart'ta Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya ölümcül olmayan silahlar tedarik etmek için 30 milyon dolar tahsis etme sözü vermişti.