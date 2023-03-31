https://sputniknews.com.tr/20230331/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-silahli-saldiri-1068991224.html
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:49+0300
2023-03-31T11:49+0300
2023-03-31T11:53+0300
politika
iyi parti
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Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti.Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.
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iyi parti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
11:49 31.03.2023 (güncellendi: 11:53 31.03.2023) Abone ol
Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti.
Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.
Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.