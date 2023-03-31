https://sputniknews.com.tr/20230331/iyi-parti-il-baskanligina-isabet-eden-merminin-insaat-bekcisinin-silahindan-ciktigi-belirlendi-1069018084.html

İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T19:17+0300

2023-03-31T19:17+0300

2023-03-31T19:17+0300

türkiye

iyi parti

bekçi

saldırı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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iyi parti, bekçi, saldırı