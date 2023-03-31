https://sputniknews.com.tr/20230331/ittifaklar-icin-karar-haftasi-ortak-aday-mi-kendi-adaylari-mi-1069003004.html

İttifaklar için karar haftası: Ortak aday mı, kendi adayları mı?

İttifaklar için karar haftası: Ortak aday mı, kendi adayları mı?

Seçim kanununda yapılan değişiklik ile ittifak içinde yer alan partiler, her seçim bölgesi için kendi oy oranına göre milletvekili çıkaracak. İlk defa 14... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T14:16+0300

2023-03-31T14:16+0300

2023-03-31T14:16+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

cumhur ittifakı

ata ittifakı

emek ve özgürlük ittifakı

ak parti

mhp

büyük birlik partisi (bbp)

yeniden refah partisi

hüda-par

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Geçen yıl Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklik TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yasa gereği düzenleme Meclis'te kabul edildikten bir yıl sonra uygulamaya konuyor. Düzenleme, 6 Nisan’dan sonra yapılacak olan seçimlerde, yani 14 Mayıs tarihinde ilk defa uygulanacak.Seçim barajını yüzde 7’ye düşüren düzenlemede “İttifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içerisinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılır” ifadeleri de yer almıştı.Bu değişiklik ile ittifak içinde yer alan partiler ittifakın oyu ile Türkiye barajını aşsalar bile, o seçim bölgesinde yeterince oy alamazlar ise kendi adayları milletvekili olamayacak. Eğer ortak liste ile seçime gidilir ise de bu seferde partiler kendilerinin Türkiye genelindeki oy oranlarını göremeyecek.Partiler Türkiye genelinde yüzde 3'ü aşmaları durumunda Hazine yardımından yararlanabilecekleri için kendi oy oranlarının görünmesini istiyor. Bu nedenle de ittifaklar için de ortak liste ya da ittifakı oluşturan partilerin kendi logosu ile seçime girmesi tartışması yaşanıyor. YSK’nın takvimine göre 9 Nisan’da milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi gerekiyor. O nedenle ittifaklar önümüzdeki haftada listeler üzerindeki çalışmalarını sonlandırmaları gerekiyor.Cumhur İttifakı’nda ayrı ayrı gitme ağır basıyorAK Parti, MHP, BBP’den oluşan daha sonrasında Yeniden Refah ve Hüda-Par’ın da eklendiği Cumhur İttifakı’nda ortak listeden çok ayrı listeler ile seçime girmeyi planlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptıkları açıklamalar ile tüm seçim bölgelerinde kendi logoları ile gireceklerini açıkladı. BBP ve Hüda-Par’ın adaylarının ise AK Parti listelerinden seçime girmesi planlanıyor. MHP’nin güçlü olduğu bazı illerde ise AK Parti'nin aday çıkarmayabileceği de öngörülüyor.Millet İttifakı’nda il bazlı değerlendirme yapılıyorCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda da ortak liste tartışmaları yapılıyor. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler listelerin hazırlanması için bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon il bazlı olarak anketler hazırlanıyor. Anketlerde ortak liste ya da ayrı ayrı girilmesi durumunda daha fazla sandalye kazanacağının hesabı yapılıyor. İttifak içinde İYİ Parti ortak listeye sıcak bakmazken, diğer partilerin adaylarının CHP listelerinden seçime girebileceği belirtiliyor. İlk defa seçime girecek olan DEVA ve Gelecek Partisi de kendi oy oranlarını belirlemek için seçime kendi adayları ile girebileceği belirtiliyor.Emek ve Özgürlük İttifakı ortak listeyi değerlendiriliyorHDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, TİP, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından oluşturan Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Bu partiler milletvekilliği için seçim yarışına girecek. Halkların Demokratik Partisi 14 Mayıs seçimlerine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girecek. İttifakta yer alan Emek Partisi de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinde kendisine yer bulacak. Bu ittifak içerisinde büyük şehirlerde TİP’in kendi adayları ve logosu ile seçime girmesi öngörülüyor. Özellikle doğu illerinde ise TİP’in adayları da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden seçime girecek.Ata İttifakı ayrı listeler ile girecekZafer Partisi ile Adalet Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı da seçime birlikte girecek. Adalet Partisi’nin ve Zafer Partisi’nin kendi listeleri ve logoları ile gireceği seçimde bazı illerde ortak liste hazırlıkları yapılıyor. Ata İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise kendi adayı olan Sinan Oğan’ı destekleyecek.

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2023

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