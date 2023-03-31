https://sputniknews.com.tr/20230331/isvecin-kuzey-kutup-dairesindeki-koyunde-kuzey-isiklari-1068999030.html
İsveç'in kuzey kutup dairesindeki köyünde 'Kuzey Işıkları'
İsveç'in kuzey kutup dairesindeki köyünde 'Kuzey Işıkları'
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T13:14+0300
2023-03-31T13:14+0300
2023-03-31T13:14+0300
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isveç, kuzey işıkları, kuzey kutup, fotoğraf, фото
isveç, kuzey işıkları, kuzey kutup, fotoğraf, фото
İsveç'in kuzey kutup dairesindeki köyünde 'Kuzey Işıkları' Abone ol
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, Eylül ayından Nisan'ın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.
© AA Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunan İsveç`in kuzeyindeki Abisko köyünde, yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunan İsveç`in kuzeyindeki Abisko köyünde, yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturdu.
© AA Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü ilgi çekiyor.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü ilgi çekiyor.
© AA Kuzey ışıkları, genellikle kutuplara yakın bölgelerde, belirli dönemlerde gözlemlenebiliyor.
Kuzey ışıkları, genellikle kutuplara yakın bölgelerde, belirli dönemlerde gözlemlenebiliyor.
© AA Aurora Borealis, kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.
Aurora Borealis, kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.
© AA Bu gösteri şölenini izlemek isteyenler Kuzey Kutbu ülkelerine akın etse de her yerden, her zaman görülemeyecek bir olay.
Bu gösteri şölenini izlemek isteyenler Kuzey Kutbu ülkelerine akın etse de her yerden, her zaman görülemeyecek bir olay.