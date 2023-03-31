https://sputniknews.com.tr/20230331/istanbulun-4-ilcesinde-kesinti-4-saat-su-verilmeyecek-1068995423.html

İstanbul'un 4 ilçesinde kesinti: 4 saat su verilmeyecek

İstanbul'un 4 ilçesinde kesinti: 4 saat su verilmeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T12:10+0300

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yaşam

istanbul

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

iski

su kesintisi

su

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İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi var.Bağcılar ilçesinde yer alan Göztepe Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.Sabah 11.08'de kesilen suyun öğlen saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Gaziosmanpaşa'da sabah 08:56 itibarıyla kesilen suyun 14 itibarıyla verilmesi planlanıyor.Esenler Oruçreis'te 11:30'da kesilen suyun 13:00'te yeniden verilmesi, Atatürk Mahallesi'nde ise 09:25'te kesilen suyun saat 13:00 civarı şebekeye verilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230330/istanbulun-2-ilcesinde-kesinti-5-saat-su-verilmeyecek-1068938082.html

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istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski, su kesintisi, su