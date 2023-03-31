https://sputniknews.com.tr/20230331/istanbulun-4-ilcesinde-kesinti-4-saat-su-verilmeyecek-1068995423.html
İstanbul'un 4 ilçesinde kesinti: 4 saat su verilmeyecek
İstanbul'un 4 ilçesinde kesinti: 4 saat su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:10+0300
2023-03-31T12:10+0300
2023-03-31T12:10+0300
yaşam
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
iski
su kesintisi
su
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi var.Bağcılar ilçesinde yer alan Göztepe Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.Sabah 11.08'de kesilen suyun öğlen saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor. Gaziosmanpaşa'da sabah 08:56 itibarıyla kesilen suyun 14 itibarıyla verilmesi planlanıyor.Esenler Oruçreis'te 11:30'da kesilen suyun 13:00'te yeniden verilmesi, Atatürk Mahallesi'nde ise 09:25'te kesilen suyun saat 13:00 civarı şebekeye verilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/istanbulun-2-ilcesinde-kesinti-5-saat-su-verilmeyecek-1068938082.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski, su kesintisi, su
istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski, su kesintisi, su
İstanbul'un 4 ilçesinde kesinti: 4 saat su verilmeyecek
Abone ol
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi var.
Bağcılar ilçesinde yer alan Göztepe Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 4 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.
Sabah 11.08'de kesilen suyun öğlen saat 15.00'da geleceği tahmin ediliyor.
Gaziosmanpaşa'da sabah 08:56 itibarıyla kesilen suyun 14 itibarıyla verilmesi planlanıyor.
Esenler Oruçreis'te 11:30'da kesilen suyun 13:00'te yeniden verilmesi, Atatürk Mahallesi'nde ise 09:25'te kesilen suyun saat 13:00 civarı şebekeye verilmesi bekleniyor.