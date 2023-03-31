https://sputniknews.com.tr/20230331/istanbul-valiliginden-iyi-parti-aciklamasi-1069020746.html
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden mermiye ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden mermiye ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin iz takibine göre geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğunun... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T21:31+0300
2023-03-31T21:31+0300
2023-03-31T22:10+0300
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Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Adı geçen şüphelinin olayda kullanılan tabancayla yakalandığı ve aynı silaha ait kovanların elde edildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheli şahsın ifadesinde 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları', İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir." denildi.Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/iyi-parti-il-baskanligina-isabet-eden-merminin-insaat-bekcisinin-silahindan-ciktigi-belirlendi-1069018084.html
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iyi parti, istanbul valiliği, istanbul, saldırı
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden mermiye ilişkin açıklama
21:31 31.03.2023 (güncellendi: 22:10 31.03.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin iz takibine göre geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir."
Adı geçen şüphelinin olayda kullanılan tabancayla yakalandığı ve aynı silaha ait kovanların elde edildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheli şahsın ifadesinde 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları', İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir." denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.