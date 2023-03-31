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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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İmamoğlu: Hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur
İmamoğlu: Hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Edirne Belediyesi'nde konuştu. İmamoğlu'nun burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin düştüğü... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T07:48+0300
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2023 türkiye seçimleri
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
millet ittifakı
seçim
seçimler
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Edirne Belediyesi'nde konuşan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kararından vazgeçmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye isim vermeden göndermede bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, millet ittifakı, seçim, seçimler
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, millet ittifakı, seçim, seçimler

İmamoğlu: Hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur

07:48 31.03.2023
© Fotoğraf : İBBİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© Fotoğraf : İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Edirne Belediyesi'nde konuştu. İmamoğlu'nun burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin düştüğü sıkıntıların her birinde hem fikirsek ortada bir gerçek var Millet İttifakı. Ya burada birleşirsiniz, ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur" dedi.
Edirne Belediyesi'nde konuşan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kararından vazgeçmeyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye isim vermeden göndermede bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Zorluklar olacak aşacağız. Problem çıkaranlar olacak çözeceğiz. Kötülük yapmak isteyenler olacak onlara engel olacağız. Menzilimiz tekse bizi bu yoldan kimse çeviremez. Farklı yollarda yürüyorsak, gerçekten demokrasi diyorsak, gerçekten bugünün iktidarı gitmeli diyorsak Türkiye'nin düştüğü sıkıntıların her birinde hemfikirsek ortada bir gerçek var; Millet İttifakı. Ya burada birleşirsiniz, ya da birleşmediğiniz takdirde o hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur. Bu birliğin gücüne herkesi davet ediyoruz. Bu davet resmi statünün içine eklenmeden de olabilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz."
"Bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü 1'inci turda seçimi kazanmaktır. Ve kazanacağız. Benim bu sözlerim siyaset arenasınadır. Siyaset arenasında yol yürüyen insanlara dairdir. Elbette herkes üstüne düşeni alacaktır. Tarihi bir dönemdeyiz. Bazı dostlarım diyor ki ‘ne şanssız adamsın, İBB Başkanı oldun bir gün bile sana nefes aldırmadılar. Her gün sana saldırdılar.' Bu saldırıların yanından 4 yılın 1.5 yılı pandemi ile geçti."
"Ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tariflenmesi gün ekonomik krizini yaşadık. Yanı sıra bir çok imkanların kanunun ötesinde elinizden alındığı bir dönemde görev yapıyorsunuz. Bir de üstüne hepimizin içini yakan acı depremin etkisi. İçinde bir de cumhuriyetin 100'üncü yılı var. 100'üncü yılda Türkiye'mizin ne yazık ki elde ettiği birikimlerin dahi heba edildiği bir dönemden sonra tekrar rehabilite edilmesi gereken atılması gereken reform adımlarının olduğu bir dönemin ferdiyiz."
"‘Ne kadar şanssızsın' dediklerinde hep şunu söyledim; aslında şanssız insanlar değiliz. Ben kendimi tarihte çok sorumlu bir kimlik olarak görüyorum. Şanssız değil tam aksine bu mesuliyetini yerine getirmekle sorumlu ve tarihin bu önemli döneminde görevinin hakkını veren bir insan pozisyonunda olduğumu düşünüyorum. Ve bu sorumlulukla işime sarılıyorum. Burada bulunan her dostumuz benzer bir sorumluluk taşıyor. Bu dönemde başarılı olmak zorundayız, başka bir şansımız yok."
"İstanbul Türkiye'mizin göz bebeği. Bir başkasının tarifi ile İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Ya da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İşte bize yüklenen sorumluluk, böyle bir sorumluluk. Devletin gücünün kaybolduğu, devletin gücünün vatandaşa had bildirdiği bu dönemi sona erdireceğiz. Her şeyi biz biliriz asla demeyeceğiz. Milletiyle konuşan bir hükümet dönemi başlayacak.”
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