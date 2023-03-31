İmamoğlu: Hesaplarınızın yanlış olduğunu öğrendiğinizde geç olur

"‘Ne kadar şanssızsın' dediklerinde hep şunu söyledim; aslında şanssız insanlar değiliz. Ben kendimi tarihte çok sorumlu bir kimlik olarak görüyorum. Şanssız değil tam aksine bu mesuliyetini yerine getirmekle sorumlu ve tarihin bu önemli döneminde görevinin hakkını veren bir insan pozisyonunda olduğumu düşünüyorum. Ve bu sorumlulukla işime sarılıyorum. Burada bulunan her dostumuz benzer bir sorumluluk taşıyor. Bu dönemde başarılı olmak zorundayız, başka bir şansımız yok."